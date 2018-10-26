藍委質疑二價疫苗保護力不足 批國健署與藥商聯手綁標

2018-10-26 10:50

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨立委陳宜民24日曾召開記者會要求國健署以九價HPV疫苗，取代現有保護力不足的二價疫苗，隔日遭國健署發布「疫苗之迷思-科學數據告訴你」澄清，陳宜民今天質疑國健署引用二價疫苗藥商GSK的錯誤資訊，與藥商聯手綁標，誆騙全國人民，他並替國民黨高雄市長候選人韓國瑜宣布，只要當選市長，將在高雄全面施打九價子宮頸癌疫苗。

陳宜民表示，他一直無法理解為何國健署堅持要用GSK的二價疫苗，不考慮國際主流的九價疫苗，甚至美國稱九價疫苗為「第二代疫苗」，也無法獲得國健署重視。

他質疑，國健署發布的文章中提到，德國、西班牙、法國、荷蘭、義大利與幾個歐洲國家都是用二價GSK疫苗，但他查詢結果根本不是這樣，這幾個歐洲國家多半是二、四、九價三種疫苗共同採購，提高議價空間，同時國民可以自由選擇要施打哪一種，並非如國健署所說只有其中一種，「結果國健署聯手藥商，發布『假新聞』，以假亂真積非成是，完全就是莫名其妙。」

陳宜民痛批，由於國健署發布的「疫苗之迷思-科學數據告訴你」這篇新聞裡面，有多個資料自己上世界衛生組織網站查詢不到，於是向國健署索取出處的資料，這時候才發現原來國健署從頭到尾用的都是藥商GSK的錯誤資料，而GSK就是國內二價疫苗的主要供應商，國健署卻用他們錯誤的資訊決定台灣疫苗政策，難怪台灣的疫苗政策與國際主流相違背。

他還說，國健署將人民的健康，賣給藥商的利益，這就是我們糟糕政府，過去衛福部長陳時中曾經提到，流感疫苗應該採用四價不是三價，後來發現預算不足，結果改口稱三價也是不錯，代表蔡政府根本完全只以「便宜就好」，有交代就好。