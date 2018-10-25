潛艦國造進展 明年3月1日是關鍵

立法院外交及國防委員會25日邀請國防部長嚴德發（見圖）針對「潛艦國造執行進度概況」進行專案報告並備詢。（記者廖振輝攝）

2018-10-25 20:18

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會今邀請國防部長嚴德發、海軍司令黃曙光等官員藉由秘密會議專案報告，隨後進行秘密與公開詢答。由於我國無造潛艦經驗，國民黨立委江啟臣關心，如潛艦國造不可為，是否有停損「節點」？嚴德發在公開詢答時表示，該案在明年3月1日起進行「細部設計」，屆時將是該案重要節點。

立法院外交及國防委員會邀請嚴德發與國軍高階官員，針對潛艦國造案進行專案報告，由於潛艦案涉及諸多機密，因此今日會議採秘密報告，並進行「先秘密、後公開」二階段詢答。罕見的是，此次秘密會議僅數名立委同嚴德發、國防部副部長沈一鳴、海軍司令黃曙光等數名官員參加，與會者更須交出手機集中保管。

江啟臣在公開質詢時問，潛艦國造案應設定停損「節點」，否則假如國軍明知不可為而為之，恐使數千億元的民脂民膏，持續如無底洞般地投入。

嚴德發表示，按現今規劃，潛艦國造、國防自主政策都會持續推動，潛艦國造案明年3月1日將進行細部設計，將是個「節點」。他也強調，全案都須依法依約進行。

黃曙光也說，屆時將會到立法院進行專案報告，讓立委了解該案期程的各種情形。

此外，設籍在直布羅陀的Gavron Limited公司，取得潛艦國造案合約設計商台船的「技術顧問」標，加上曾捲入尹清楓案的前海軍武獲室中校郭璽，也被爆曾被海軍聘為尋找潛艦商源的顧問。對於相關質疑，黃曙光強調，軍方未給顧問任何一毛錢，也沒編預算找掮客籌獲裝備系統，這是「合法、非正式」的舉措。