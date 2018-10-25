「選前之夜」市府路 姚文智搶贏柯文哲

2018-10-25 15:10

〔記者鍾泓良／台北報導〕九合一選舉倒數一個月，全台北市「選前之夜」搶路、公園大作戰，仍在進行。國民黨市長候選人丁守中已確定搶到凱達格蘭大道、濟南路及大安森林公園；無黨籍市長候選人李錫錕則是搶到民進黨中央黨部旁的北平東路；根據知情人士透露，已確定是由姚辦搶下11月23日的市府路，等於柯一條路都沒搶下。

昨天凌晨開放申請11月23日選前之夜的道路使用權，但新工處卻被發現，有一筆市府路的申請早在前一天就「偷跑」，新工處認定系統有誤，因此駁回申請，讓11月23日的市府路再度空出來；而原道路申請人為「李先生」，據了解即是柯競選辦公室。

對於誰在今天搶下市府路11月23日道路使用權，丁守中團隊發言人詹為元表示，他們目前已規劃在凱道或大安森林公園舉辦選前之夜，因此並無申請11月23日市府路的使用權。

而在排除丁守中後，目前最有可能申請道路者則是姚文智或柯文哲競選辦公室，但兩候選人均模糊回應，對於是否申請到市府路推給競選辦公室。柯文哲今天對於路權一事不願評論，指是競辦在處理；姚文智今上午受訪表示，場地借在哪裡，「還不清楚，會跟幕僚確認」。

柯文哲競辦發言人林昆鋒則說，自己無法證實團隊是否申請下市府路，並說所有場地都有考慮，並會積極爭取。姚文智辦公室發言人洪立齊說，關於道路申請狀況，須與團隊討論，再對外回覆。