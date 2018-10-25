假新聞擾亂選舉 蔡適應：將提出修法因應

民進黨立委蔡適應認為，官方有必要告知哪些是假消息，了解假消息來源。此外，中國介入台灣選舉國安單位都已有掌握，礙於無法律依據，沒有採取法律行動，將提出修法因應。（圖擷取自Hit Fm聯播網-周玉蔻《蔻蔻早餐》臉書影片）

2018-10-25 13:21

〔即時新聞／綜合報導〕九合一選舉倒數30天，然而假新聞到處干擾選舉。民進黨立委蔡適應認為，官方有必要告訴大家哪些是假消息，並了解假消息來源，他也說，中國介入台灣選舉國安單位都已有掌握，礙於無法律依據，沒有採取法律行動，將提出修法因應。

蔡適應今天在接受《蔻蔻早餐》節目專訪時表示，對於「中國是否試圖影響台灣選舉」一事，官方政府有必要告訴大家哪些是假消息，現在正在進行第一階段分類，將假消息篩選出來，了解假消息來源；蔡適應也說，第二步就是要防止問題，然而，不只台灣，德國、法國都曾出現假消息問題，各國也都在思考如何抑制假新聞不當傳播。

蔡適應指出，封鎖境外假消息有一定困難，他舉例，發布假消息的「李榮貴」臉書IP位址位於新加坡，因會牽扯到社群公司配合與否的問題，視察之後沒辦法處理。蔡適應提到，中國介入台灣選舉國安單位都已有掌握，但現礙於無法律依據，而無法採取法律行動，將提出修法因應。