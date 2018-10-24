淡大學生問轉型正義 蘇貞昌：想想被冤枉的時候

民進黨新北市長候選人蘇貞昌赴淡江大學擔任講座講者。（記者李雅雯攝）

2018-10-24 22:49

〔記者李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長候選人、前行政院長蘇貞昌獲淡江大學學生會邀請，今天晚上7點按原定計畫到淡江大學擔任「淡江公民計畫」講座講者，以「不斷學習的蘇貞昌」為講題，和現場青年學子交流；現場學生提問未經歷過威權時代如何去了解轉型正義，蘇貞昌建議學生，假想自己在生活中遇到被冤枉的時候。

蘇貞昌開場時先讚揚學生會辦講座活動前置作業的辛勞和用心，他笑說「如果遇到本來說要來，半夜十一點半又說不來的，這該怎麼辦？學生會領導幹部都不簡單」，暗諷本擬到校召開講座卻臨時取消、後延的競爭對手、國民黨新北市長候選人侯友宜。

「我從來不後悔參與政治。」蘇貞昌談述過往擔任台北縣長、行政院長和美麗島大審辯護律師的經驗。他強調，因為若要做事情就需要站在那個位置上才有資源，有了分配資源的權力才能去分配在貧瘠的地方。蘇貞昌鼓勵現場年輕學子多參與公共事務，選舉日當天去投票就是最簡單的公共參與，投票做出的抉擇將決定一個城市未來四年；平常多關注社區事務、隔壁鄰居，這些都是參與政治的一部分。

現場學生提問沒有經歷過威權時代，如何去理解那個時代和現在政府正在推動的轉型正義？蘇貞昌說：「你假想你沒有做某件事情，但是你的同學、朋友就冤枉你，說這是你做的，還要你負責，甚至懲罰你；以前政府暴力濫權的時代就是這樣；威權時代還有判決書編織人民的罪名，所以前陣子蔡英文總統去撤掉罪名時，很多人當下立刻就哭了，因為那是撕開他一輩子的標籤，只要能有這樣的體會，設身處地地去想想，就會知道轉型正義機制很重要。」