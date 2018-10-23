咦？「蛙蟹菜」沒有競選總部 28日成立

新竹縣樹黨縣議員竹北選區候選人許育綸以及樹黨高民晟、綠黨陳冠宇兩名竹北市民代表第一、第二選區候選人，28日聯合舉辦「蛙蟹菜」沒有競選總部的成立大會；光是活動名稱，即引發民眾好奇詢問。（候選人提供）

2018-10-23 16:26

〔記者廖雪茹／新竹報導〕樹黨新竹縣議員竹北選區候選人許育綸以及樹黨高民晟、綠黨陳冠宇兩名竹北市民代表候選人，28日在文化公園聯合舉辦「蛙蟹菜」沒有競選總部成立大會，光是活動名稱，就引發鄉親好奇詢問。

樹黨竹北選區縣議員候選人許育綸解釋，「蛙」是梭德氏赤蛙、「蟹」是合浦絨螯蟹、「菜」則是指長葉茅膏菜，由於除草劑議題、頭前溪水質、蓮花寺濕地是他們最近經常關注的議題，因此分別從中挑出議題指標性的動、植物，作為活動的名稱。

同時，樹黨、綠黨本身長期以來關心自然生態環境，但動、植物沒有發言權、投票權，所以用「蛙蟹菜」來為成立大會命名，取代傳統候選人的名字。

至於「沒有」競選總部的成立大會，則是3人都認為，與其把十分有限的經費花在競選總部上，不如拿去製作必要的文宣，因此他們都沒有競選總部。

許育綸說，28日上午10點在文化公園的公民提案市集，邀請關心上述議題的公民團體發起人現場設攤，讓大家進一步認識環境相關議題；下午1點發表提案，希望下一屆縣長、縣議員能夠持續推動；下午2點，他們3人將接下政治代理人的承諾書，為公民發聲。

許育綸為現任竹北市民代表，轉換跑道參選縣議員。另兩人則是政治新秀，高民晟以打造綠色文化城口號，希望竹北發展屬於自己的核心文化；年僅28歲的陳冠宇關心公共議題，希望有機會盡一己之力服務人群。

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