呂國華前車之鑑？ 林姿妙宣布：若當選不會停辦童玩節

國民黨高雄市長候選人韓國瑜（右）、國民黨主席吳敦義、國民黨立委蔣萬安（左）今天來到宜蘭，為國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙（中）溪南競選總部成立站台。（記者林敬倫攝）

2018-10-20 16:38

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜、黨主席吳敦義及立委蔣萬安，今天出席黨內宜蘭縣長候選人林姿妙溪南競選總部成立大會，為她站台；林姿妙宣布，當選後童玩節不停辦，並斥對手只會抹黑、栽贓，但相信選民眼睛雪亮，她會堅定向前行。

蔣萬安也批評民進黨，用很多的抹黑與奧步攻擊林姿妙，讓人看了很不忍心，宜蘭是民主聖地，絕對不會接受抹黑與奧步，他呼籲鄉親守護林姿妙，守護宜蘭。

韓國瑜、蔣萬安與吳敦義今天先後來到羅東鎮光榮路，為林姿妙溪南競選總部成立站台，現場約有5000名支持者參與，高喊「林姿妙當選！」、「韓國瑜當選！」等口號。韓國瑜進場時，支持者更是夾道歡呼、爭相合照，人氣不輸稍晚進場的吳敦義。

韓國瑜致詞時說，林姿妙扶養4個孩子，還要為老百姓服務，實在非常了不起，是偉大的女性，很棒的媽媽，更是優秀的政治人物，希望大家支持。

林姿妙致詞時則說，雖然宜蘭童玩節與綠色博覽會每年都虧錢，但鄭重宣布，當選後，絕對會會續辦宜蘭童玩節，但也認為，童玩節要求新求變，一定要改變，帶動觀光，經濟好，社會福利才會好。

她更批評對手，只會抹黑、栽贓，但相信選民眼睛雪亮，會做出最好的選擇，她會繼續努力，堅定向前行。

國民黨前縣長呂國華任內，曾因停辦童玩節引發反彈，他在競選連任時，民進黨主打「復辦童玩節」，呂國華因此敗選，林姿妙宣布童玩節不停辦，外界解讀，是不想重蹈呂國華覆轍。