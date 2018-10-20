丁批綠營讓兩岸緊張 姚文智嗆：要把台北納入共青團？

2018-10-20 13:58

〔記者楊心慧／台北報導〕喜樂島聯盟今天在台北舉辦反併吞正名公投活動，民進黨則在高雄舉辦反併吞、護台灣大遊行；國民黨台北市長候選人丁守中在臉書發文批評民進黨讓兩岸關係更緊張，把台灣民眾當肉票，民進黨台北市長候選人姚文智上午受訪時反嗆丁不斷強調與共青團的關係，是否能說丁要把台北納入共青團旗下？

由民視董事長郭倍宏及本土社團組成的喜樂島聯盟，今下午將在台北舉辦「反併吞正名公投」活動，民進黨也選在今天於高雄舉辦「反併吞護台灣」大遊行，表達對中國的抗議。

丁守中今早發文批民進黨擁抱急獨，把台灣民眾當肉票，讓兩岸關係更為緊張。過去丁守中曾表示，他過去和實際上是中國共產主義青年團的「全國青年聯合會」交往密切，未來若當選台北市長，絕不容許子弟上戰場為「台獨」打仗。

姚文智則反批丁守中不斷強調與共青團有淵源，「那我們可不可以說他想把台北市民納入共青團一環，如果他當市長，我們是不是都變共青團？」姚也解釋，民進黨是在表達台灣反併吞、反中國霸凌、堅持民主自由的生活方式，丁所說的肉票 是什麼邏輯？

至於喜樂島的反併吞遊行，姚文智表示，喜樂島內有很多好友，與他們理念一致、主張也相仿，但現在是選舉期間，黨有黨的決定，會按照黨的做法。