南北呼應反併吞遊行 丁守中批：綠營當家還鬧事

2018-10-20 13:34

［記者簡惠茹／台北報導］國民黨台北市長候選人丁守中今天針對民進黨和獨派團體發起南北呼應的反併吞遊行，痛批民進黨當家還鬧事，每次選舉就是在操作統獨意識，對台灣是嚴重傷害。

丁守中今天一早就連趕3場黨內議員參選人競選總部成立大會，從內湖區的吳世正、再到文山區耿葳的活動，又接著趕往參加北投陳重文的競總成立。

丁守中出席吳世正競總成立活動前，針對今天民進黨和獨派團體喜樂島聯盟分別在台北和高雄都有舉辦遊行，丁守中受訪表示，這是民進黨的政治迫害自我妄想症，如果不去搞台獨挑釁，怎麼會有併吞的問題，完全就是假議題。

丁守中說，民進黨當家還鬧事，今天大家關心的是拚經濟、拚發展、拚民生，現在民進黨卻拼命拚台獨挑釁，對兩岸關係不好，對經濟繁榮發展不好，每次選舉就是在操作統獨意識，對台灣是嚴重傷害。

丁守中在他的臉書粉絲團專頁「丁守中粉絲團」也發文表示，民進黨從中央到地方全面執政、國會絕對多數，居然要往深綠、急獨靠攏，證明民進黨執政全面潰敗，只能一直走鋼索，擁抱急獨，放棄中間選民，走回政治掛帥、台獨挑釁的老路，希望撩撥對岸，讓原本陷入僵局的兩岸關係更趨緊張，根本是把台灣民眾當作肉票。

文中指出，當家不鬧事，民進黨這種惡質作法應該受到嚴厲譴責。但今天的大遊行更將是民進黨一連串急獨動作的開始，接下來到2020，他們會以各種更過激手段挑釁對岸，刺激墨綠選民回歸。

丁守中表示，所以接下來選舉其實就是一場中華民國保衛戰，台北市作為首都，我們不能缺席，我們不要再被任何政黨當作肉票，不要再被任何人當作籌碼，只有我們自己撐起中華民國，台灣的將來才有保障。