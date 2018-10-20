抓到了！ 花蓮震災餐會 竟挪用消防「緊急救護」經費

花蓮縣代理縣長蔡碧仲昨開記者會，公布震災感恩餐會支付明細，竟動用消防局的「緊急救護」科目經費吃吃喝喝。（記者王錦義攝）

2018-10-20 07:02

〔記者王錦義／花蓮報導〕前花蓮縣長傅崐萁在四月底舉行○二○六震災感恩餐會席開二九九桌，又寄送廿多萬份ＤＶＤ光碟及震災專刊給震災捐款人，被譏諷是「感恩大禮包」。代理縣長蔡碧仲昨天公布支付明細，餐會竟動用消防局的「緊急救護」科目經費吃吃喝喝，禮包的郵資四百多萬元甚至還動用社會處的身心障礙業務費，蔡碧仲指示深入檢討、調查！

民進黨籍縣議員莊枝財五月在議會質疑，專刊內容充斥傅崐萁偕妻子立委徐榛蔚（參選花蓮縣長）的畫面，是利用公款幫徐造勢，莊要求縣府公布支出明細卻遭拒絕。蔡碧仲上任後，昨公布「震災後相關支出以公務預算支應項目」，果真發現諸多問題。

首先，感恩餐會標案分割成場地佈置（一六○萬元）、一五○桌餐費（九十七．五萬元）、一四九桌餐費（九十七．五萬元），三案共三百五十四萬餘元；其中，消防局「負責」的一個餐費標案，竟以預算科目「緊急救護」、「災害管理」各出四十萬元、五十七萬餘元；餐費及佈置費兩個標案由行政暨研考處支出。

至於感謝捐款人包裹（感恩大禮包），包括光碟、專刊、感謝函、郵寄費四大項目，共耗費八二三萬元。其中宣傳ＤＶＤ光碟廿二萬份（一八七萬元），由行政暨研考處負責，以防疫業務科目（四十五萬元）、衛生醫政管理科目（七十七萬元）、食品安全科目（四十五萬）、衛生業務企劃研考資訊（廿萬元）湊滿；地震報導專刊共廿二萬份（一七四萬元），是行政暨研考處追加預算，科目包括環保廢棄物處理業務費；印製感謝函及文宣裝封（五十三萬餘元）及郵寄費（四○七萬餘元）兩大項，經費來自社會處的身心障礙福利業務費。

檢察官出身的蔡碧仲檢視後認為不妥，他說，感恩餐會在同一地點、同一時間，卻拆成一五○桌及一四九桌，分成兩個「限制性的招標」項目，有可能涉及違反公務預算支用科目，或違反政府採購法，這有可能涉及行政責任、也可能是刑事責任，將追究議處。