提告了！林智堅在總質詢拿出報紙抹黑廣告 籲乾淨正向選舉

新竹市長林智堅今天罕見在市議會議事堂拿著媒體紙刊登的「廣告」事件說明，競選團隊已提告，強調選舉應該是正向的選舉，不應該謾罵和抹黑。（記者洪美秀攝）

2018-10-18 16:45

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長林智堅今天在市政總質詢時，市議會民進黨團要求說明最近選舉紛擾，林智堅拿著媒體報紙說，對於抹黑廣告內容，競選團隊已提告，他認為，選舉不應只是謾罵和造謠、抹黑，但政治就像料理食物，進廚房就要不怕熱，他競選連任，會扛住所有壓力，他還引用五月天《倔強》這首歌內容「不怕千萬人阻擋，只怕自己投降」，呼籲乾淨及正向選舉才是市民所要的。

市議會民進黨團今天進行本會期最後一次聯合市政總質詢，黨籍8名市議員都出席，市議員鄭宏輝和吳秋穀不再參選市議員，在議事堂中發表畢業感言，並把所剩時間請市長林智堅說明最近選舉的紛擾情事。

林智堅說，他一直希望台灣選舉文化可以向上提升，選舉可以非常歡樂，可以開開心心跟選民提訴求，希望帶給選民什麼未來，因為他就是從自己開始改變選舉文化。

不過，他也說，政治及市政推動就像料理食物般，進廚房不能怕熱，因為是自己選擇進來的，為市民服務就不怕阻力。近4年來，市府推動的公共建設，多數民眾都鼓掌叫好，極少數民眾有不同的意見，但這是台灣民主可貴的地方，但也難過市府很多的用心努力，因為選舉被刻意扭曲醜化，甚至是唱衰我們的城市。

林智堅說，最近有媒體報紙刊登的廣告事件，很多人關心我，直說怎麼會這樣？林智堅說，他看到時，也是痛心疾首，「這家媒體寫出來的新聞、標題聳動」，卻說是「廣告」，相信很多人根本看不到「廣告」兩個字，他說，倘若市府任何人違法，他絕對不袒護，也歡迎各位議員指導，政風處一定啟動調查。

而這些都是因為選舉才發生的事，林智堅說，前段時間他發了一個臉書文章，已有上萬人按讚，留言鼓勵的有800多篇，分享次數也非常高，很多朋友關心。發這篇文章就是要大家不要為他擔心，因為「不怕千萬人阻擋，只怕自己投降」，既然進廚房，就不怕熱，他會堅持走這條艱辛又困難的路。

林智堅說，接下來，他仍會以正向的選舉方式來爭取連任，也相信新竹市已經改變了，不會走回頭路，他會讓4年來努力的幸福工程，把它延續下去。

最後，市議員施乃如和財政處長李世珍分別獻花給吳秋穀和鄭宏輝，副議長許修睿也代表市議會獻花，讓這次定期大會總質詢有完美的結束。

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