「童趣方城市」受歡迎 鄭朝方決定擴大辦理

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方舉辦的「童趣方城市」活動，吸引超過4000名親子參與，家長詢問度暴增。（圖由鄭朝方提供）

2018-10-18 16:08

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣長參選人鄭朝方，上個週末舉辦「童趣方城市」活動，吸引超過4000名親子參與，新竹市長林智堅也跨刀力挺；鄭朝方表示，最近家長詢問度暴增，除21日下午2點半在竹北市水圳森林公園辦理第2場，也決定加辦新豐場次，後續也考慮在其他地區辦理。

鄭朝方指出，童趣方城市第2場活動，邀請銀河谷音劇團演出「小和尚歷險記」，故事內容富有教育意涵，現場還提供限量1000份的造型雞蛋糕免費贈送，邀請爸爸媽媽帶著孩子，準備好野餐墊、野餐籃，來一場親子野餐派對，共度美好的週末時光！

鄭朝方團隊表示，13日的童趣方城市活動，掀起一股熱潮，其他參選人爭相模仿。

鄭朝方認為，選舉並非只能有投票權的人可以參與，如果從孩子的角度出發，透過軟實力舉辦親子活動，不但孩子能樂在其中，家長也更能理解鄭朝方想要打造的新竹縣藍圖，會是什麼樣的美好生活。他強調，政治一點都不複雜，讓孩子快樂的成長，讓縣民懂得生活、享受生活，這些事情都正在新竹縣發生。

鄭朝方承諾，未來當選縣長，將改造新竹縣的頭前溪河濱綠地、盤整交通路網，讓家長週末假日有地方「遛小孩」；平日下班不塞車，可以早點回家陪小孩。未來也一定大力舉辦新時代親子活動，擺脫過去傳統的政治剪綵大拜拜。

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