確保選舉公正 盧秀燕將招募千名監票志工

盧秀燕競選總部今天舉行「番薯志工站出來，遍地監票護將來」記者會，將招募千名監票志工。（記者陳建志攝）

2018-10-17 20:24

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕競選總部今天舉行「番薯志工站出來，遍地監票護將來」記者會，前市府民政局長王秋冬、律師洪嘉鴻、李善植等人表示，因近日中選會處理公投連署的作法讓人對中選會的中立產生懷疑，為確保投開票過程公平、公正，將號召1千多名志工前往全市各投票所監票，歡迎支持者打電話或上網報名。

前市府民政局長王秋冬表示，這次選舉台中市共有1601間投開票所，因中選會在處理公投連署過程，讓人對其中立性產生質疑，為確保投開票在公正、公開、乾淨下進行，將招募至少1601位監票志工，在投開票當天在投開票所外進行觀察、監督。

洪嘉鴻律師則說，選務上若以詐欺、不正的方法，導致選舉產生不正確的結果，這在刑法第146條可處1年以下有期徒刑；公職人員選舉罷免法第109條也規定，如有偷換選票或隱藏選舉名冊等，也可處5年以下有期徒刑，為避免發生做票等爭議事件，需要很多志工一起幫忙監票。

盧秀燕總部發言人蔣豐懋提醒，有意願的民眾，可電洽各區地方黨部報名，或是上網報名，報名後會安排監票專業人士進行教育訓練，選舉當天也會成立一組法律專業團隊，即時處理選務爭議問題。