惡檢闖幼兒園辦私案 監院：其女未轉學、恐有不良影響

惡檢闖幼兒園辦私案，監院調查：其女至今未轉學，令人擔憂。（資料照）

2018-10-16 14:41

〔記者鍾麗華／台北報導〕花蓮前地檢署檢察官林俊佑被爆以女兒遭霸凌為由，濫權帶警闖幼兒園公審其他幼童，法務部以嚴重影響司法人員形象、違失情節重大等理由處分停職，監察院上月也通過彈劾。監察院調查報告今出爐，報告指本案身心受創最為嚴重者，實係林檢之女兒，林俊佑於6月28日在幼兒園辦理其女退學手續後，至今仍未轉至其他幼兒園就學，其女身心狀況令人憂心。

調查報告指出，該幼兒園園長及老師接受花蓮地檢署檢察官訊問時，均一致具結證述當場幼童確有受到驚嚇。花蓮縣政府教育處請園方進行反霸凌宣導，另由巡迴輔導員提供該幼兒園教保服務人員專業輔導知能，包括幼生團體討論及加強親師溝通技巧，並協助提供後續輔導支持管道，目前園方評估尚無入園團體諮商需求。

調查報告說，花蓮縣政府社會處社工向園方了解兒少身心狀況，綜合評估目前兒少就學正常，身心狀況穩定，家長們亦無特別反映兒少身心不適之情形。該幼兒園幼生目前就學與身心狀況均已趨於正軌。

不過，調查報告強調，本案身心受創最為嚴重者，實係林俊佑檢察官之女兒，此從107年6月21日幼兒園監視錄影檔，即可看出林童當時處境之孤立困窘，即普通成年人亦難以承受，更何況是一僅有3歲之幼童。林俊佑不當舉措，當會在其女兒心靈烙印下極深陰影，若不能給予專業協助與支持，對於其日後人格養成與人際關係發展，恐將造成不良影響。

此外，林俊佑涉濫用職權，帶兩名刑警強闖幼兒園替女兒「討公道」，監院調查報告對於「調度司法警察條例」未能與時俱進，且若干規定與實務運作脫節，呼籲法務部宜審慎參酌警察機關建議及國是會議決議修法，並會同司法院就相關配套法令進行完整研議。