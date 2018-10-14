致延續舊政治文化者 林智堅臉書反擊：別攻擊我家人！

林智堅臉書反擊：向意圖延續舊政治文化的人喊話，不要攻擊我的家人！（記者蔡彰盛攝）

2018-10-14 21:13

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕在歷經數月選擇「打不還手、罵不還口」之後，新竹市長林智堅終於反擊了！

稍早林智堅在臉書上說，幾個月來飽受網路匿名帳號的惡意攻擊，是因他的選擇和堅持，得罪許多既得利益者，但也換得這座城市重生的契機，他想向那些意圖延續舊政治文化的人喊話，呼籲不要攻擊他的家人，他一定會堅持，堅持延續這座城市的幸福工程。

林智堅晚間在臉書上說：「如果你和我們一樣，關心新竹這座城市的未來，請你給我5分鐘，我們一起靜下心來，思考紛擾背後的意義。這半年多來，許多關心我的朋友，甚至是市民朋友都會問：市長，有好多人在抹黑市府團隊，甚至攻擊你的家人，為什麼你不回應？」

林智堅說他並不是不回應，而是知道這些抹黑，幾乎都是網路匿名帳號的惡意攻擊，真實的世界裡，大家都為了生活不斷努力，多數的市民朋友選擇將城市治理的責任交給他，他們的眼神充滿期待，因此，他更不能因為抹黑和造謠感到喪志，甚至停下腳步。

這四年來，因為市府同仁的努力，向中央爭取超過百億的建設經費，打開城市陰暗的角落、嚴守財政紀律，讓市庫還債15億，減輕未來子孫們的負擔；過去數十年，這座城市的政治人物就像是過客，總是喊出過期支票，但他堅持和時間賽跑，趕上失去的進度。

這四年來，他知道他的選擇和堅持，得罪許多既得利益者，但也換得這座城市重生的契機，他想請大家回想，過去十幾年來，「政治」在這座城市是改變的象徵，還是停滯的泥淖？

他想向那些意圖延續舊政治文化的人喊話，請不要攻擊他的家人。他的父母、兄弟姊妹以及他的妻子，為了不影響他推動市政工作，盡可能隱藏自己，過著低調簡單的生活，更從不過問市府的運作。

如今，卻因為選舉受到委屈，但他們依舊選擇包容，讓他更篤定信念，用盡全力捍衛家人不受侵犯，同時更有勇氣拒絕屈服於既得利益者，請大家別為他擔心，他知道選擇的這條路，既困難又艱辛，但他一定會堅持，堅持延續這座城市的幸福工程。

網友更紛紛留言「給市長一百分」、「市長加油！」、「新竹市加油！」

林智堅臉書貼文：