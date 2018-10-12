訴求厚道、好日子 侯友宜公布首支競選廣告

國民黨新北市長參選人侯友宜今天公布首支個人形象廣告，邀請市議員參選人江怡臻（左起）、市議員洪佳君及市議員劉美芳等人參與。（記者賴筱桐攝）

2018-10-12 17:00

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天公布首支個人競選形象廣告，全篇以「厚道」為情感訴求。侯友宜強調，政治不用想得太複雜，他參選的理念就是為了讓市民過好日子，「台灣人有一種『氣口』，拍了胸脯，就要說到做到。」

侯友宜表示，這一代好日子的觀念和他父母親那一輩不同，過去只盼生活溫飽，小孩子平安健康長大，其他別無所求，但現今社會則希望安居樂業，年輕人成家以前，期許有好的就業環境，成家以後，希望孩子的托育問題得到解決，政府有多一點力量照顧長輩。

「安居樂業就是好日子！」侯友宜強調，好日子就是台灣人一個「氣口」與感覺，台灣人「古意」、善良、樸實、認真打拚，「古意人就是忠厚人」，大家「結作伙」就會有好日子過。

侯友宜說，選舉要選一個價值，不是只有過好日子，要把台灣原味的「古意人精神」找回來，大家「逗陣行」，這就是正氣、正向的力量，找回最單純、「古意」、實在的力量，「古意人」和忠厚人「黏著著」，一起拚好日子，未來就可以安居樂業。

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