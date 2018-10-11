禁參加公投反併吞集會 郭倍宏批民進黨：不能叫本土政黨

喜樂島聯盟召集人郭倍宏批民進黨若沒站出來，「不能叫做本土政黨」。（記者丁偉杰攝）

2018-10-11 14:52

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕喜樂島聯盟發起10月20日總統府前凱達格蘭大道「全民公投反併吞集會」，民進黨要求黨公職不參加，「全民公投反併吞」全台巡迴專車「胖鯨號」今天上午抵達嘉義市時，聯盟召集人郭倍宏說，當天集會是要對中國嗆聲，直批民進黨若沒站出來，「不能叫做本土政黨」，轟民進黨抱著中華民國不放，影響台灣國際生存地位，讓台灣人看不到前途。

「胖鯨號」今天上午開抵嘉義市政府前廣場，嘉市副市長張惠博代表市長涂醒哲到場致意，台灣基督長老教會嘉義中會趙振弍等多位牧師，民進黨、台聯黨、時代力量、無黨籍等多位市議員及市議員參選人到場力挺，民進黨嘉縣議員蔡鼎三跨區來支持，在場人士齊聲高喊：「獨立公投，正名入聯」。

郭倍宏表示，「全民公投反併吞集會」是要表達反對中國鴨霸、糟蹋台灣人，鼓勵台灣人站出來，結果若民進黨公職人員或黨員沒站出來帶領台灣人民向中國嗆聲，請問「這樣的民進黨能叫做本土政黨？」

郭倍宏也說，台灣不是中華民國，民進黨抱著中華民國不放，影響到台灣國際地位與生存發展，呼籲民眾透過公投決定台灣前途，中華民國就送給民進黨。

趙振弍說，公投是要促使台灣成為正常化國家、反中國併吞，並不躁進，民進黨政府領導人應了解這點；民進黨嘉市議員王美惠說，黨要求公職人員不能參加當天集會，讓人很鬱卒，會持續支持宣揚公投反併吞理念。民進黨嘉市議員陳幸枝也說，當天雖不能參加集會，但會號召民眾踴躍參加。

喜樂島聯盟全台巡迴專車「胖鯨號」今天上午抵達嘉義市政府前廣場。（記者丁偉杰攝）