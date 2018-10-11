批國民黨提「以核養綠」 姚文智：真可恥

2018-10-11 14:24

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今天說，國民黨執政時期，對綠能推動文風不動，近來卻提「以核養綠」，「真是可恥」；發展綠能需要時間，不是總統蔡英文上任2年就能完成，直言遭國民黨耽誤許久，民進黨現在是「背著十字架在做」。

姚文智今天中午參加直播節目「未來市長講」，談到能源發展及外界質疑的「觀塘換深澳」，姚說，他在學生時代就參加反核遊行，馬英九當年執政，就期盼推動「非核家園」，但是文風不動，如今民進黨中央執政，除了要加速推動綠色能源，也得同時維繫經濟成長，但不是上任兩年就可以做到，國民黨現在提「以核養綠」，「真是可恥」。

姚文智表示，解決空汙有很多方式，像他就主張公有地不是通通蓋公宅，而是要蓋公園，這就與他主張「遷松機」不謀而合，就像「繼續用乾淨的煤推動」也是一種方式。

他說，能源調配本來就有很多處理方式，民進黨不會騙票，「不會考慮說鄭文燦票比較多，將觀塘移到桃園，也不是認為蘇貞昌比較危險所以解套深奧」他強調，能源調整遭國民黨耽誤許久，民進黨現在是「背著十字架在做」。

節目尾聲，姚文智也高歌貓王一曲《It’s Now Or Never》，主持人沈春華稱讚「唱得不錯喔」，由於唱得投入，沈也開始在旁擔心時間不足，表示尚有問題要問；姚直言，曲名宛如他的心情寫照，唱完後還向網友喊話「要投我票喔」。

另外，不少網友在直播節目留言詢問姚文智貓咪Togi近況，姚回應，「我的貓每天陪我睡覺」。