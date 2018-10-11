雙十焰火後半場失誤 官方：失火影響施放

雙十焰火昨晚在花蓮港東堤施放，最大24吋焰火彈發射後，下方有2座焰火平台起火燃燒。（花蓮縣政府提供）

2018-10-11 11:03

〔記者王錦義／花蓮報導〕雙十焰火昨晚在花蓮港東堤施放，但施放14分鐘後，有焰火台突起火燃燒，影響下半場高空焰火彈，國慶焰火籌備處今早出面說明，指出13台焰火平台其中2台起火，當晚為安全考量，仍繼續施放到結束，由於現場很多未爆彈，目前仍在跟花蓮縣消防局進行灌水、清點未爆彈。

「安全是首要考量、效果其次」焰火籌備處長、軍備局少將主任羅意中說，焰火施放有一定的風險，上週日本才發生焰火彈落到人群中炸開造成10多人受傷，因此地點的選擇上，花蓮東堤是相當適合的地點，附近三面都是海，遠離人群跟建物，不過在長堤上佈彈有一定的困難，受到長浪的挑戰很大。

羅意中說，4日焰火廠商原本在地面佈彈完成的彈管，因為颱風靠近發生長浪，幾乎一半的管子被沖到海裡，因此改為把焰火佈彈在台車上面，當成焰火平台，若發生長浪警示的時候，可用拖車把焰火彈拖離現場，總共租用13台板車支援。

昨晚進行到第14分鐘的時候，疑似落焰造成承載焰火的板車帆布燃燒，進而火勢擴大到整台板車。羅意中說，為了安全，現場都是遠端控制，火勢影響部份訊號線，造成5、6吋焰火彈無法發射出去，不過現場仍有備援迴路，讓部份焰火仍正常施放到結束。

「完成但不完美，只有做到75分」羅意中強調說，這次學到新的經驗，在挑戰度很高的花蓮東堤，累積了很多經驗，會作為未來的改進經驗。而這次2顆最大的24吋焰火彈都有順利施放，一顆是打到550公尺高空，另一顆原本就是預定放在地上，炸開成半圓形的孔雀開屏狀。

由於受到失火影響，昨晚施放結束後，仍有零星的未爆彈爆炸，羅意中說，擔心現場未爆彈發生意外，因此昨晚先靜置一晚，今早就與消防人員前往處理，目前逐一把未爆彈灌水銷毀，確保安全後再清點數量。

雙十焰火昨晚在花蓮港東堤施放，前面14分鐘的節目都正常。（花蓮縣政府提供）

雙十焰火昨晚在花蓮港東堤施放，前面14分鐘的節目都正常。（花蓮縣政府提供）

雙十焰火昨晚在花蓮港東堤施放，前面14分鐘的節目都正常。（花蓮縣政府提供）