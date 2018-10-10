台灣「川金會」 黃偉哲、林義豐互跨「38度線」

林義豐在進入城市願景館時，2人互跨「38度線」。（記者邱灝唐攝）

2018-10-10 17:54

〔記者邱灝唐／台南報導〕民進黨台南市長參選人黃偉哲和無黨籍參選人林義豐今天互訪政見館，2人不但將此行稱為「川金會」，更在黃偉哲的城市願景館門口畫了一條「38度線」，互相跨越。

有感於過往的選舉，各參選人都是不相往來，還互相攻擊，黃偉哲和林義豐今天藉由參訪各自的城市願景館與政見概念館，宣示要在台南打造新典範、開啟新政治。

黃偉哲先造訪林義豐的政見概念館，稱讚他提出的新概念能夠吸引年輕人，對於毒品、治安等存在許久的問題，也有一定的解決方法。林義豐稍晚回訪時，也說黃偉哲對於台南市政相當用心，在立法院是第一名，未來當選市長後也會實現願景館的藍圖，這是屬於台南鄉親的福氣，也讓他上了一課。

不過，2人將此行稱之為「川金會」，而在林義豐進入城市願景館時，兩人也模仿川金會中跨過北緯38度線的橋段。黃偉哲說，川普與金正恩都能見面，難道連同國的人都不行嗎？這不是應該存在的現象！林義豐也說，他與黃偉哲本來就非常好，這一次的互訪更是加深雙方情誼。最後，2人也互相為對方的政見館打了90分的高分。