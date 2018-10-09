地空聯合作戰演練 總統蔡英文親自校閱

國軍9日在桃園601旅執行「地空聯合作戰」演練，UH-60M直升機吊掛突擊車，發起反突襲作戰。（記者羅沛德攝）

2018-10-09 13:17

［記者許倬勛／桃園報導］國軍今天在桃園市龍潭區陸軍航空601旅龍城營區執行「地空聯合作戰」演練，採實兵不實彈方式進行，由總統蔡英文親自校閱，友邦巴拉圭總統阿布鐸偕同觀摩，軍方出動大批軍機、官兵投入演訓。

雙十國慶大典前夕，為精進戰備任務訓練，第三作戰區指揮部依仿真、實戰化原則，今執行「地空聯合作戰」演練，並採實兵不實彈方式進行，模擬敵軍為奪取龍潭基地，國軍利用空軍、陸航、特戰及裝甲部隊反制。

陸軍6軍團表示，今天共出動25架AH-64E阿帕契、UH-60M黑鷹、OH-58D戰蒐直升機、CH-47D運輸直升機，4架F-16、4架IDF戰機、7輛雲豹八輪甲車及CM11勇虎式戰車、566名官兵投入演訓。

演練時間約40分鐘，退休警察張祉道到現場遞交陳情書，申明三大訴求，第一、成立警消工會，保障現職權益；第二、正式列警消「危勞工作」；年金改革修正，善待警消。

陳情書由總統府侍衛室組長周祖德代表收下，張祉道說，憲法賦予人民集會遊行、表達意見的自由，希望小英總統能傾聽基層聲音，兌現當初「時時刻刻在街頭」的承諾，與第一線警消人員站在同一線。