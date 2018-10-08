陳歐珀促對北宜直鐵表態 吳宏謀稱盼未來鐵路提速

2018-10-08 10:16

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部長吳宏謀今天首度赴立法院備詢，國內鐵路重大建設成為質詢焦點。他口頭報告時表示，台灣一定要發展軌道運輸，鐵路為交通動脈，安全、穩定、運量高，包括台鐵、高鐵、觀光支線、捷運路網等，若能循序建置完成，國內公共運輸將水到渠成，對台灣觀光發展有正面幫助。

立委陳歐珀點名，號稱「東部快鐵」的北宜直鐵，91年交通部便已著手評估規劃、隔年行政院核定，但95年環評未通過，仍始終期待提升東部交通，蔡政府上任後，編列經費1.29億元，進行綜合規劃與環評，要求吳宏謀表態。

吳宏謀表示，根據現況可以發現供需問題，需求大於供應，尤其北部都會區到東部路廊相對簡單，但不夠，包括國5常壅塞，鐵路繞遠道等，希望未來鐵路提速，無論北宜直鐵或到宜蘭的快速道路等，目前已經有鐵道局進行規劃，無論宜蘭或花東通勤均非常重要。

鐵道局長胡湘麟表示，相關規劃過去一直辦理中，今年底評估報告也將進一步完成。但吳宏謀說，必要程序還是要走，包括環評等。

另外，各縣市均提出鐵路高架可行性評估，但陳歐珀說，宜蘭始終沒有進一步消息。胡湘麟回應，基本上仍須視地方政府提出報告，去年10月初步報告，各方有意見，仍須請宜蘭縣政府檢討。

至於高鐵延伸花蓮或宜蘭，吳宏謀表示，花東鐵路目前以雙軌化、電氣化優先，台鐵有70％尚未雙軌化，南迴則尚未電氣化，全國路網必須先優化台鐵，才能談更進一步作法。

陳歐珀最後強調，交通長期重北輕南、重西輕東，要求交通部重視東部交通建設，儘速實現承諾。