輔選大小眼？ 柯P：我不知道怎麼區分差異

2018-10-07 16:05

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今早出席親民黨籍市議員林國成競選總部成立，包含副市長陳景峻、鄧家基、北市交通局長陳學台、環保局長劉銘龍等官員都出席參選，柯還穿上林的競選背心，外界質疑柯替林國成輔選賣力似乎有點大小眼。對此，柯僅說他不曉得怎麼區分輔選程度的差異，但林國成是現任議員，且應該也有發邀請給官員，通常有邀就會來。

柯文哲下午主持北市聯合婚禮前接受媒體聯訪，由於柯文哲上午被媒體堵訪，曾說不是友柯、柯黑的比較，而是文明跟不文明的比較，媒體追問他是暗指柯黑議員不文明嗎？柯重申，台灣政治可以在每一次的選舉或在整個過程當中愈來愈進步，問事情都都可以很平和的講，可以建立一個理性辯論的社會

至於每一區挺的議員這麼多，會不會擔心勢力被分散？柯端出老話一句，朋友要多、敵人要少要少。媒體又問那會篩選最終明確支持的議員嗎？柯表示，最後一週再講。

此外，柯日前送花籃祝賀國民黨嘉義市長參選人黃敏惠日前競選總部成立，柯送一對花籃道賀，但今年8月無黨參選的嘉義市議長蕭淑麗成立競選總部，柯也送花籃。柯起先一臉狐疑搞不清楚狀況，接著說，知道黃敏惠的先生是神經外科，但不認識，花籃是幕僚處理的，市長不會知道這麼多細節。

對於既送蕭淑麗又送黃敏惠，媒體問柯所以是兩邊都支持？柯表示，有時候人家跟你討花籃 ，送人家一個也是滿正常的事，他強調「我也沒有說我支持誰。」