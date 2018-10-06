美台軍事合作加碼！軍方人士︰年底前會通過新軍售案

美國副總統彭斯（左）公開批評中國，軍方人士預料，美方接下來會以具體行動支持台灣。圖為彭斯與美軍印太司令戴維森8月出席在珍珠港—希卡姆聯合基地舉行的紀念活動。（美聯社檔案照）

2018-10-06 06:14

預料美方對台將有具體實際行動

〔記者羅添斌／台北報導〕美國副總統彭斯在演說時嚴詞批評中國，並指中國試圖阻止美國在西太平洋援助盟邦的作為將會失敗，軍方人士昨指出，中國近年密集派出機艦繞台及穿越第一島鏈演訓，意圖將西太平洋「圈地」成為中國的勢力範圍，彭斯的演說就是以行動來打破中國企圖製造的假象。

軍方人士分析表示，美國此次以副總統的高度嚴詞批判中國，正是向西太平洋的友邦提出安全保證，預料美方接下來就會有具體而實際的行動，美方可能主動向台提出軍事合作及交流的項目，幅度將會超出台灣的既定規劃。

美國政府先前通過的國防授權法案，除解除台美軍事官員訪問層級的限制，也將派出美軍醫療船來台訪問，並由美國國防部針對美台軍艦相互靠泊進行評估；美方日前也宣布金額達到3.3億美元的軍售案，提供F-16等4型軍機、為期5年的標準航材及零附件。

對台個別軍售案 未來會立即宣布

軍方人士說，美方已調整台美軍售的型態，未來會以通過個別軍售案就立即宣布方式進行，不會等多案通過後再一起宣布，他預期年底以前會有新的軍售案獲得通過。

軍方人士說，外電報導美國海軍太平洋艦隊計畫11月在南海和台灣海峽的中國領海附近，進行一連串軍事操演，執行一項「全球性的武力展示」行動，若訊息屬實，與彭斯演說中表達的意志相符，也代表美方除要以軍武實力的展現警告中國外，中國試圖阻止美國在西太平洋援助盟邦的作為，就像彭斯所說的將會失敗。