彭斯指中國霸凌台灣 國安人士：國際社會都看在眼裡

2018-10-05 21:08

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國副總統彭斯在華府智庫哈德遜研究所演說批評中國，並強烈挺台。國安人士表示，彭斯舉出中國霸凌台灣的幾個例子，證明破壞台海現狀的正是中國，而中國的惡霸行為，國際社會都看在眼裡。在美中兩強之間，台灣沒有選邊站的問題，我國安團隊會找出台灣生存發展路徑，謹慎與因應變局。

對於彭斯的演說，陸委會表示，對中共持續對台外交打壓、軍事威嚇與統戰分化，政府維持台海和平穩定的兩岸政策一貫，也有自我防衛的決心，政府將持續關注美中情勢發展及掌握中共對台作為，堅定捍衛國家主權尊嚴及民眾權益福祉。

陸委會指出，長期以來，台美均堅持自由、民主價值，並在各領域建立緊密關係，我方感謝美方長期以來對台灣的支持，將推動兩岸及台美關係均衡發展，並將爭取理念相近國家以實際行動支持台灣，共同維護台海及區域和平穩定。

國安人士分析，美國過去以為美中交往，雙方經濟互利，可用經濟讓中國開放，但沒想到中國更加不理性、越來越專制並難以預測，與當初讓中國加入世貿組織（WTO）的期待完全落空。中國不僅不服從公平貿易體制，還企圖向世界輸出不自由、不民主的治理模式，美國已不願與中國維持戰略性的夥伴關係。

這名人士指出，從美國前總統歐巴馬執政末期，美中關係就出現裂縫，很多智庫學者也研判，兩國摩擦是長期性的結構，不會因美國總統換人而改變。而台灣夾在美中之間，如何避險、趨吉避凶，要非常謹慎因應。不過，試想台灣若仍是國民黨執政，持續維持親中路線，在美中爭霸下，損傷恐更嚴重，台灣可能會成為美國報復的對象。

他表示，政府的整體戰略佈局，仍能正確預判國際情勢發展，不僅務實、友善維持兩岸現狀，且發展新南向政策，使得美國願意讓台灣加入成為印太戰略的盟友，國際社會也注意到台灣戰略位置。但中國是否對台展開新一輪的全面鬥爭，我方高度謹慎面對，台灣絕不會挑釁中國，未來會積極與理念相近的國家合作，並強調台灣自由民主的價值。