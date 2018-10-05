10分身路口連線拜票 蘇貞昌：讓全球看見新北選舉創意

立委高志鵬今早擔任民進黨新北市長參選人蘇貞昌的分身，在台北橋頭為蘇貞昌拉票。（記者葉冠妤攝）

2018-10-05 11:26

〔記者葉冠妤／新北報導〕選戰進入倒數50天，民進黨新北市立委、議員、議員參選人今早總動員，擔任民進黨新北市長參選人蘇貞昌的分身，分別「衝橋頭、站街口」，站在50個新北大型路口、街頭與選民拜票，蘇貞昌說，這次用九宮格連線直播，讓全球看到新北選舉的創意、執行力與效率，「真的是全台灣第一個。」

立委高志鵬、林淑芬、羅致政、江永昌、吳琪銘、吳秉叡、張宏陸、蘇巧慧、呂孫綾、沈發惠等10位蘇貞昌總部區督導今早7點半在各行政區路口為蘇貞昌拜票，更在蘇貞昌臉書同步連線直播，並使用分割畫面，讓各地民眾可以同時觀看到不同現場，而每位分身都卯足全力，更有人帶來大批志工團、手舉板、米奇大手套等，一展綠營光復新北的決心。

稍晚在泰山公有市場拜票的蘇貞昌則表示，今天是選戰倒數50天，非常感謝每一位區督導、議員、議員參選人，大家一大早衝橋頭、站路口，為11月24號來拉票，大家同時也看到團隊的創意，用九宮格連線直播讓全球看到新北選舉的創意、執行力與效率，「真的是全台灣第一個」，也希望大家多給團隊鼓勵。

蘇貞昌辦公室也發佈新聞稿指出，一早出動30位年輕同仁，兩兩一組前往新北市的各拜票點，用自己的手機做直播、與總部主持台做聯繫掌握狀況，在前一晚做了無數次排練走位與互動練習，為了節省電話費，還依照手機電信商做了分組，最後用最低的成本，最高的效率，過程中毫無失誤，用手機完成了這個一般電視台必須出動十幾台SNG車才能完成的艱鉅直播任務，讓蘇年輕同仁笑稱，「整個排練過程就像是拍攝一部蘇辦的一屍到底（電影片名）。」