「韓」流狂襲桃園！韓國瑜北上站台 竟爆料陳學聖…

北上桃園挺陳學聖，韓國瑜說兩人有30年交情。（記者李容萍攝）

2018-10-03 19:58

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨高雄市長參選人韓國瑜今天（3日）與同黨桃園市長參選人陳學聖合體，分享「贏」的選戰策略，陳學聖說，與韓國瑜認識超過30年，為什麼韓國瑜從不被看好，到讓高雄氣勢完全翻轉，怎麼讓桃園追上高雄，並駕齊驅一起拚勝選，他語帶威脅地對韓國瑜說，「今天如果你有一點點隱瞞，你就是不是我兄弟！」韓國瑜則說，黨內好友選市長、議員，只要時間允許大家覺得不嫌棄，都很樂意站台。

活動開始「韓國瑜、陳學聖凍蒜」聲不斷，陳學聖笑說，韓國瑜本來要陪同掃街，放在室內好像不適合，然而記者會主題是韌性城市，與高雄市也很契合，韌性城市生生不息，不久前高雄暴雨就像被炸彈轟擊，千瘡百孔，高雄在民進黨執政的原型都打出來。

陳學聖說，和韓國瑜交情好，一起在報社當記者，然後選議員、進立法院，如今一起選市長，是兩人緣分，韓國瑜的氣勢節節高升，連帶拉抬國民黨在全台灣的氣勢。

他笑說，和韓國瑜情同兄弟，他覺得韓國瑜的戰法非常靈活，機智非常高，功力十足，用很多市民聽得懂的話來表達，這點是他該學習的，也許很多文謅謅的東西要放掉，就是用大家講的話，讓大家聽得懂，讓大家來支持，希望兄弟同步登山，一起登上山頂，現在喚起民眾支持，用誠懇及開朗，用最大努力獲得選民支持。

對此，韓國瑜直說不敢當，自己只是賣菜郎，所有的黨內好朋友，選市長議員，需要他站台，只要時間能夠允許，大家覺得不嫌棄，君子不忘本，能機緣巧合走上這條路，很樂意來站台。至於靠他個人的聲望、能量來帶動，他不敢當啦！

韓國瑜說，已經去過好幾個地方了，澎湖、嘉義、雲林都去過了，他對陳學聖的人格特質、操守非常有信心，認識陳學聖30幾年，始終是一個純真浪漫又充滿理想，最不一樣的地方，很多人都不知道，陳學聖在初戀就結婚了，而且從一而終，是很純潔的男人。所以，未來如果當選桃園市長，肯定會本著這種愛情觀來愛桃園市民，為桃園帶來光跟熱。