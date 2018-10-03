國民黨另2公投案 陳英鈐：第一階段死亡連署與偽造比例高

中選會主委陳英鈐。（資料照）

2018-10-03 10:18

〔記者李欣芳／台北報導〕中選會委員會會議昨天決定國民黨立委盧秀燕所提「反空污」公投案成立，但針對其中涉及的「死亡連署」等偽造情事，大動作決定啟動刑事告發。國民黨的「反核食」、「反深澳電廠」另2案公投緊接著是否成案、是否也遭中選會告發引發關注。中選會主委陳英鈐今天上午接受電台專訪表示，這2項公投案的查對期明天截止，中選會明天會加班統計資料，再把統計結果公布在官網上。

主持人追問「反核食」與「反深澳電廠」公投的第2階段連署，沒有死亡連署，也沒有偽造情事嗎？陳英鈐說，這2項公投案在第1階段的連署就有了（指有死亡連署與偽造），而且比例很高。

陳英鈐強調，明天戶政機關查對結果出來，中選會只能依法辦理，若有死人連署，該告發就告發！

陳英鈐今天上午接受「蔻蔻早餐」電台節目專訪，對於中選會昨天委員會的上述決議，他說，昨天會議並沒有動用投票，但會中是有人反對讓「反空污」公投案成立、通過，理由是認為其違法比例太高，但多數人則主張依公投法的規定，連署超過28萬1745份的門檻就應讓它成案，畢竟中選會是合議制。

陳英鈐接受專訪時並拿出一份資料，指盧秀燕針對「反空污」公投第2階段連署先前向中選會遞件時造冊不清楚，各縣市的冊數不一樣，「他們給我們的數字，打開箱子就不一樣」，例如某地方的連署，說有50張實際點收卻只有30幾張，但依規定，遞件時是要分縣市與鄉鎮市區造冊，他坦言，當時中選會是可以針對盧秀燕的遞件退件，但還是收了。

對於藍營擬提中選會誣告，陳英鈐說，「我不可能誣告」，因為這是法律規定。依據刑事訴訟法，公務員行使職權時發現有犯罪嫌疑狀況應告發，否則是瀆職。