藍綠都罵？陳英鈐裡外不是人坦言：「我是豬頭」

陳英鈐今上午接受電台專訪被詢及現在如同裡外不是人時，坦言說「我是豬頭！」（圖擷取自Hit Fm聯播網-周玉蔻《蔻蔻早餐》臉書影片）

2018-10-03 09:03

〔記者李欣芳／台北報導〕中選會昨天審議國民黨立委盧秀燕所提的「反空污」公投案，雖決定公投案成立，但針對其中涉及的「死亡連署」等偽造情事，決議啟動刑事告發。中選會主委陳英鈐針對連日來遭藍營批評中選會是西廠，陳英鈐放話騙人，民進黨立委也不滿中選會不應放水讓「反空污」公投案成立，成為交相指責對象，陳英鈐今天上午接受電台專訪被詢及現在如同「裡外不是人」時，坦言說「我是豬頭！」

不過，陳英鈐表示，就像足球隊比賽，兩隊都可能質疑裁判不公，但中選會就像是裁判，我們就是要堅守遊戲規則，至於被罵中選會是打手，「這不公平」。

盧秀燕昨天在立法院質詢時緊咬中選會最初點收公投連署名冊的份數和最後戶政機關點收數量不符，與陳英鈐展開激辯。陳英鈐在後來的質詢一度哽咽，直言自己非常痛心，「1萬多份死亡連署，很多明顯是抄寫的」，但中選會委員還是痛心決議讓公投案成案。

陳英鈐今天上午接受「蔻蔻早餐」電台節目專訪，他表示，自己問心無愧，只是有點難過，但他坦言昨天在立院哽咽，有點失態。這兩天他所受遭受的批判與檢驗，是有一點超乎想像，但他也說「歡喜做，甘願受」。被詢及中選會召開委員會之前，有被高層指示反空污公投案不讓它成立嗎？陳英鈐說「沒有！」