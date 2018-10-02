賴清德稱讚台中空品改善 林佳龍：會更努力改善

2018-10-02 19:13

〔記者張菁雅／台中報導〕行政院長賴清德今日公開肯定台中市長林佳龍改善空污的努力，林佳龍對此表達感謝，並表示，台中市PM2.5今年前9月平均值已降至19微克，優於全國平均，將持續努力朝15微克目標邁進，更努力改善空污。

林佳龍表示，感謝賴院長公開肯定台中在4年來改善空污的努力，市府也獲得環保署與環境聯盟評比第一；目前台中火力發電廠PM2.5排放量，約佔台中三大汙染源排放量約15％，市府透過生煤減量、加嚴排放標準等管制措施，這幾年已見成果。

他說明，台中PM2.5年均值已從103年的每立方米27微克，到今年前9月平均值降到19微克，優於全國平均，中興大學教授莊秉潔也指出，台中空品相較部分北部縣市還要好。市府目標是讓PM2.5平均值降到15微克，距離目標僅剩4微克，會更加努力，希望提早達標，讓台中空品更好。

針對國民黨台中市長參選人盧秀燕提出反空污公投訴求，林佳龍指出，空污問題是過去政府執政造成，他上任後負責解決，但在野黨反而嫁禍於他，這是「放火的罵救火」。

林佳龍也說，他支持反空污，但遺憾有人政治操作，他尊重公投權利，但不該違背直接民主，反空污公投遭中選會查出涉及抄襲簽名或死人連署，這都違背公投精神，對空污改善也淪於喊口號，希望所有討論要建立在客觀與正確的數字上，而盧立委很多數字都是錯誤的。。

他表示，作為市長就是要承擔，他也將號召更多人參與反空污這場屬於全體市民的運動，讓台中、甚至台灣的空品更加良好。

盧秀燕總部發言人張又仁表示，台中市秋冬年年都有氣流沉降滯留現象，為何唯獨在林佳龍上台、民進黨全面執政後，才出現嚴重空污？民眾早就心知肚明，中部的空污完全是廢核而起，只有民進黨政府不知道空污這把火是誰放的。

張又仁強調，台中市政府製造再多的數據，中央頒發再多獎項，只要能源政策不改變，台中市的空污就會一直存在。而民進黨面對不利自己的質疑聲音，永遠都是別人錯，盧秀燕質疑數字錯、監察院調查市府減煤數字虛報也錯、審計部說台中市舉債1198億元也錯，往後是不是連法院對其不利的判決也都有錯？