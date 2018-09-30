促選民讓謝立功為基隆立功 馬英九、吳敦義同台相挺

前總統馬英九今天到國民黨基隆市長參選人謝立功競選總部，授予船舵，希望謝立功當選基隆市長帶領基隆快樂出航。（記者俞肇福攝）

2018-09-30 13:00

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市長參選人謝立功今天上午成立競選總部，前總統馬英九、國民黨黨主席吳敦義，前主席吳伯雄、副主席郝龍斌都來了；馬英九向選民喊話，這次一定讓謝立功為基隆「立功」。

競選總部造勢大會活動眾星雲集，台下國民黨支持者大清早湧入會場，久違的國民黨人氣再度聚攏；國民黨大咖來賓授予謝立功羅盤，船舵，地圖，望遠鏡，船長帽，戰旗。象徵謝立功當選市長，就有如基隆的船長掌舵者，帶領基隆航向更美好的未來。

馬英九一上台就批評基隆的空氣污染越來越嚴重，中央竟然不顧民眾的健康，要重啟深澳燃煤電廠，繼續危害民眾，而現任市長林右昌只會閃躲不敢表態，只有靠謝立功當選市長，才能拒絕燃煤電廠的啟動，馬英九說，4年前在國民黨艱困的時候，謝立功臨危受命的參選基隆市長，就是因為他對基隆熟悉，做事認真，在移民署長任內建置了自動通關，並且對新住民照顧有加，不是只會抓違法居留的新住民，現有的新住民委員會也是謝立功任內設立的，如果謝立功當選市長，他可以給基隆市民品質保證。

吳敦義致詞時砲火全開，他批評蔡英文在南部搭乘雲豹巡視災區，當成在閱兵，簡直是不知民間疾苦，他也稱讚謝立功在擔任移民署長時，和54個國家簽訂了免簽證，成功的拓展了外交，為國家立功，今年參選基隆市長，希望在市民的全力支持下，一定能為基隆立功。