促選民讓謝立功為基隆立功 馬英九、吳敦義同台相挺

前總統馬英九今天到國民黨基隆市長參選人謝立功競選總部，授予船舵，希望謝立功當選基隆市長帶領基隆快樂出航。（記者俞肇福攝）

2018-09-30 13:00

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨基隆市長參選人謝立功今天上午成立競選總部，前總統馬英九、國民黨黨主席吳敦義，前主席吳伯雄、副主席郝龍斌都來了；馬英九向選民喊話，這次一定讓謝立功為基隆「立功」。

競選總部造勢大會活動眾星雲集，台下國民黨支持者大清早湧入會場，久違的國民黨人氣再度聚攏；國民黨大咖來賓授予謝立功羅盤，船舵，地圖，望遠鏡，船長帽，戰旗。象徵謝立功當選市長，就有如基隆的船長掌舵者，帶領基隆航向更美好的未來。

馬英九一上台就批評基隆的空氣污染越來越嚴重，中央竟然不顧民眾的健康，要重啟深澳燃煤電廠，繼續危害民眾，而現任市長林右昌只會閃躲不敢表態，只有靠謝立功當選市長，才能拒絕燃煤電廠的啟動，馬英九說，4年前在國民黨艱困的時候，謝立功臨危受命的參選基隆市長，就是因為他對基隆熟悉，做事認真，在移民署長任內建置了自動通關，並且對新住民照顧有加，不是只會抓違法居留的新住民，現有的新住民委員會也是謝立功任內設立的，如果謝立功當選市長，他可以給基隆市民品質保證。

吳敦義致詞時砲火全開，他批評蔡英文在南部搭乘雲豹巡視災區，當成在閱兵，簡直是不知民間疾苦，他也稱讚謝立功在擔任移民署長時，和54個國家簽訂了免簽證，成功的拓展了外交，為國家立功，今年參選基隆市長，希望在市民的全力支持下，一定能為基隆立功。

  • 前總統馬英九親自為謝立功披掛綵帶。（記者俞肇福攝）

    前總統馬英九親自為謝立功披掛綵帶。（記者俞肇福攝）

  • 前總統馬英九今天到國民黨基隆市長參選人謝立功競選總部站台助講。（記者俞肇福攝）

    前總統馬英九今天到國民黨基隆市長參選人謝立功競選總部站台助講。（記者俞肇福攝）

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