侯友宜競選總部成立 獨缺黨主席吳敦義站台

國民黨新北市長參選人侯友宜市民總部30日舉行成立大會，馬英九、朱立倫、洪秀柱及周錫瑋等人一同出席為其及市議員、里長參選人加油造勢。（記者叢昌瑾攝）

2018-09-30 11:15

〔記者賴筱桐、李雅雯／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜「市民總部」（競選總部）今天成立，不設主任委員，前總統馬英九、新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋及前國民黨主席洪秀柱都站台力挺，獨缺國民黨主席吳敦義。眾人齊壓陶板手印，象徵「心心相印」、「一棒接一棒」，並高呼「凍蒜」，展現團結氣勢。

吳敦義今天上午到新莊區為蔣根煌站台，對於沒有出席侯的競總成立大會，吳敦義回應，侯友宜另外將會有大型造勢活動，「我現在趕基隆」。

侯友宜表示，這是他第一次選舉，也是市民總部開幕的第1天，他這輩子從沒想過會選舉，近年在朱立倫帶領的團隊下共同拚建設，為了安全拆違建，為了環保、空污、治安等議題，市府全力以赴，拿下各項第一名，許多興利、除弊的事情，感謝市長的信任，讓他在第一線有發揮的空間，「雖然眾人罵、眾人怨嘆，侯友宜甘之如飴，對的事情一定勇敢走下去，這就是侯友宜。」

侯友宜強調，國家要團結，不應該對立、衝突，未來他希望把新北市做得更好、拚得更多，他感恩曾經為台北縣、新北市奉獻過的所有人，包括「老老老縣長」（林豐正）、「老老縣長」（蘇貞昌）及「老縣長」（周錫瑋），「這是一個尊稱」，他非常感謝，但是不要忘了，時代要與時俱進，市政工作必須一棒接一棒。

朱立倫指出，新北市升格8年來，用最有限的預算投入6000億元公共建設，三環三線進度已完成57%，侯友宜會一棒接一棒，延續五股、八里及深坑輕軌，市府設立公共托育中心及公立幼兒園，照顧小朋友，7年多來增加2萬1000名幼兒進入公共化幼托體系，其他五都加起來沒有新北市多，未來侯友宜要做更多。

朱立倫表示，市府興建16座國民運度中心，已完成13座，侯友宜會繼續加油、努力，新北市照顧長者，希望年輕人安心工作，舉辦全國首創的老人共餐，銀髮族免費配老花眼鏡的政策，只有新北市有。新北市過去7 年多來獲得500多項全國第一成績，連續7年蟬聯全台灣最乾淨的成市，連續3年招商第一，治安評比第一，這是市民的榮耀，「過去的成績，侯友宜跟我們一起打拚，未來更好的新北市，讓有能力的侯友宜，帶領我們成為大家共同的驕傲。」

馬英九致詞表示，侯友宜的氣勢越來越旺，他很高興，希望侯友宜提高警覺，未來55天，一定有很多選舉奧步，要特別小心、注意防範。

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