自由時報「引述」民調不違法 最高行判中選會敗訴定讞

2018-09-27 19:20

〔記者楊國文／台北報導〕知名預測市場網站「未來事件交易所」於2014年九合一選舉期間公布各候選人的當選機率預測，自由時報在其電子報網站的即時新聞引用報導，中選會卻認為未依選罷法規定載明辦理時間、抽樣方法等事項，裁罰50萬元，自由時報不服抗罰；最高行政法院認為，「引述」民調數據未違法，今判中選會敗訴定讞。

自由時報在2014年11月中在該報即時新聞中報導未來事件交易所對九合一選舉中各候選人的當選機率預測，但中選會認為，選舉罷免法第53條規定「從選舉公告發布之日起至投票日十日前」所應該載明的事項，如調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方法、母體和樣本數、誤差值等資料，自由時報並沒有依規定載明，因此裁罰50萬元。

自由時報不服，提起訴願但遭到駁回，提起行政訴訟抗罰。

最高行政法院認為，選罷法53條對民調的行為規定是「民意調查資料之發布」，但自由時報的行為是「引述」未來事件交易所的民調，並不符合選罷法裁罰要件，依「處罰法定主義」原則不應進行裁罰，判中選會敗訴定讞。

另外，中選會對未來事件交易公司及負責人各開罰50萬元，未來事件交易所不服興訟抗罰。台北高等行政法院認為中選會裁罰有理，判未來事件交易所敗訴。