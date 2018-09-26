台中捷運時代來臨 林佳龍臉書分享

捷運綠線即將試運轉，市長林佳龍透過臉書分享短片「迎接台中捷運時代」。（取自林佳龍臉書）

2018-09-26 17:42

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中捷運綠線今年底試運轉，市長林佳龍今日在臉書分享短片「迎接台中捷運時代」，片中電聯車在軌道上馳騁，讓大家看見這4年來捷運綠線的具體成果。林佳龍表示，這看得見的進步，讓人感動，未來將繼續推動捷運綠線延伸大坑，藍線延伸南投，及串連雙港和屯區的捷運路網，為台中的進步努力。

「迎接台中捷運時代」片中，可見捷運車廂馳騁在軌道上，捷運綠線三鐵共構，未來可轉乘台鐵和高鐵；而為強化沿線交通運輸，市府也推出800路「捷運快線公車」，在文心路段僅停靠捷運沿線各站點，讓民眾提早熟悉捷運站名，並促進北屯、西屯、南屯、南區及烏日區通勤通學、轉乘台鐵及高鐵。未來捷運綠線也將與台灣大道捷運藍線建構為十字路網，藍線與綠線交會讓南來北往的交通更加便利。

林佳龍在臉書中提到，台中捷運綠線從1990年省府時期開始規劃，經過組織調整、任務移交，2004年底完成計劃。他2014年接任市長，當時完成基樁，開始吊掛軌道，還一度為工安暫停施工。如今，電聯車已在軌道試跑，進度也是微幅超前。

此外，市府也進一步爭取到捷運綠線延伸彰化、捷運藍線延伸到台中港，環狀大台中山手線也已動工。接下將推動捷運綠線延伸大坑，藍線延伸南投，以及串連雙港和屯區的捷運路網，為台中的百年基業繼續前進。

影片貼出後，廣獲各界留言，有民眾肯定「4年來台中市無論建設、交通、治安都有很好的改善，比4年前好多了」、也有盛讚「好感動，好想搭乘！」，並期許「百年大計，台中加油！」等熱烈回應。