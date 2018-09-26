撐過變蛙兵最後一哩路！家屬驕傲淚崩天堂路（圖輯）

學員勇闖天堂路。（記者洪臣宏攝）

2018-09-26 12:39

〔記者洪臣宏／高雄報導〕海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊今天舉行「兩棲偵搜專長班147期多種綜合運動驗收」，17名小蝌蚪在親友加油聲、閃閃淚光中，歷經1個多小時「天堂路」考驗，蛻變成蛙兵，他們含淚高舉臂章，興奮向家人說：「我通過了！」

147期開訓原有42名學員，經過9週訓練，僅有17名參加「綜合考驗週」，從22日凌晨開始，24小時區分為4節課，每節測驗5小時，全程驗收項目包括長跑、長泳、頂艇行軍、夜間操舟、沙灘競技、水上競技、基礎潛水、水域滲透、重裝行軍及偵察等課目。

天堂路為小蝌蚪蛻變成蛙兵最後一哩路，學員得在珊瑚礁岩上，確實完成前撲、俯臥打水、仰臥倒立、手足併齊、腿部運動、背部運動、跪臥挺腹、仰臥挺身等運動，不需幾分鐘，每位學員身上磨破皮，鮮血從傷口滲出，看得家屬不捨眼淚直流，口中卻還是大喊：「加油！我在終點等你！」

短短50公尺天堂路，學員們被教官要求來來回回動作，每個人花了一個多小時才抵達終點，由海軍陸戰隊中將指揮官王瑞麟親授臂章，一旁家屬餵他們吃糖象徵「苦盡甘來」，相擁而泣。

147期最年長的是30歲方麒詠，畢業於海軍官校99年班，他任兩棲偵搜大隊特勤中隊區隊長，官拜上尉卻自願拔階受訓。他說一開始很擔心心態上無法調適，生理上跟不上弟兄，拿到臂章那拿一刻，很開心完成了自我挑戰。

海軍168艦隊鳳陽艦下士黃淳正2016年從海軍士官二專班畢業後，即報名海軍水械專長班，以第3名完訓，為了完成從小當蛙人夢想受訓，他說，途中曾想報退訓，謝謝家人、長官鼓勵支撐了下來，未來將報名「水中爆破專長班」，豐富學能及生涯。

學員咬牙前進，爭取榮譽。（記者洪臣宏攝）

147期學員勇闖天堂路。（記者洪臣宏攝）

跳高後跌坐在珊瑚礁岩上，總引起一陣驚呼。（記者洪臣宏攝）

海軍陸戰隊指揮官王瑞麟（前左）親頒臂章給通過的蛙兵。（記者洪臣宏攝）

親友餵通過的蛙兵餵糖，象徵「苦盡甘來」。（記者洪臣宏攝）

新出爐蛙兵與親友相擁而泣。（記者洪臣宏攝）