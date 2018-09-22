文化台灣落腳日本上野 吸引萬人入場

晚間的表演節目，台下觀眾隨著台東卑南族歌手桑布伊演唱手舞足蹈。（記者林翠儀攝）

2018-09-22 23:09

〔駐日特派員林翠儀／東京22日報導〕文化總會首次到日本東京舉辦活動行銷台灣「Taiwan Plus2018文化台灣」，今天在上野公園開幕，雖然這次的活動不是以美食小吃為主，但文總帶來充滿台灣味的文創商品，即使在陰雨的天氣中仍吸引了上萬名日本民眾和外國觀光客入場，5千份DM在開場一個多小時後即被搶空。

「Taiwan Plus」活動以市集、音樂兩大區塊為主，其中市集部分由「富錦樹」策畫，集結台灣由北到南、最具代表性的品牌；「富錦樹」創辦人吳羽傑表示，這次美食攤位大概只佔了1/3，市場的主角還是以各地文創產品為主。很多參展的文創品牌都是他們派人在台灣北中南各個角落「挖」出來的，這些能夠展現台灣在地特色的產品不該被埋沒。

這次參展的品牌，除了近年倍受日本旅客喜愛的故宮文創產品和經濟部國際貿易局與外貿協會強推的台灣精品得獎產品之外，還有很多台灣老鋪商品，例如鄭惠中布衣工作室、立晶窯的台味復古餐具，台北老店特製的繡花鞋也是投日本人所好，以新竹為據點的厚食聚落，找來阿嬤職人羅月圓現場教大家製作豆腐乳等，充滿在地台灣味。

「品墨良行」策劃的「晒日子」戶外展覽，今天差點因為上午的陰雨而喊卡，所幸午間時分陽光露臉，會場上一角擺出曬網上鋪滿蔬果、農作物及書本等物品，吸引很多大人及孩子佇足。

主舞台的音樂表演活動也沒有冷場，上午由蘭陽森巴藝術舞團熱舞開場，台下坐在嬰兒車上的寶寶吃著媽媽餵的魯肉飯、看得出神。晚間台東卑南族歌手桑布伊演唱時，台下觀眾也跟著手舞足蹈。不以美食為主的台灣節活動，依舊讓日本民眾high翻天。

上野公園所在地的台東區超級挺台，區長服部征夫上午也來參加開幕典禮，他表示，這個活動可以讓日本更親近台灣。

駐日代表謝長廷帶著服部參觀每個攤位後也說大開眼界。謝長廷表示，台灣文化不輸給其他國家，但過去我們只秀出傳統的一面，這次我們以先端進化後的，年輕人在想什麼、做什麼，應該也要讓全世界的人知道。他說，今天有大開眼界的感覺，可能是很少接觸這類的設計、有代溝吧，覺得很慚愧，以後他可以多宣傳代言。

文總副會長在致詞時正式宣布，未來3年將每年於東京舉辦大規模的台灣文化活動，致力於拉近台日互訪人數失衡狀態的觀光協會會長葉菊蘭表示，希望藉由Taiwan Plus的舉辦告訴日本人我們也很努力，讓更多到台灣的各國朋友知道，台灣除了美食美景還有非常多豐富的內容。

品墨良行策劃的「晒日子」戶外展覽，讓小朋友看得津津有味。（記者林翠儀攝）

台中花博吉祥物「樂虎」姐姐和台北市吉祥物「熊讚」也在上野現身。（記者林翠儀攝）

坐在嬰兒車上的寶寶，吃著媽媽餵他的魯肉飯，眼睛盯著台上的台灣森巴舞看得出神。（記者林翠儀攝）

駐日代表謝長廷帶著台東區區長服部征夫參觀各攤位，直呼大開眼界。（記者林翠儀攝）

台味十足的購物袋。（記者林翠儀攝）