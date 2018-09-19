《屏東縣鄉賢傳略》編者：如有問題，蘇貞昌早就來找我了

2018-09-19 22:25

〔記者羅欣貞／屏東報導〕由屏縣退休老師蘇全福編著的《屏東縣鄉賢傳略》，每逢選舉就被拿來打「蘇」，此次又被藍營網軍貼文，指蘇的祖父蘇雲英當年洩露情資給日本，導致抗日的林少貓遇害，資料在該書就有；蘇全福今天（19日）反問，如果真的這樣寫，蘇貞昌應早就向他「興師問罪」了，但是「蘇從沒找過我」。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌最近遭到藍營網軍的攻擊，老調重彈指稱蘇的祖父蘇雲英當年洩露情資給日本，導致抗日的林少貓遇害；網路貼文指稱，在《屏東縣鄉賢傳略》1997年版本可找到蘇雲英出賣林少貓等資料。

蘇全福今天重申，《屏東縣鄉賢傳略》於1997年11月初版，但每逢選舉，都被拿出來談論，又經不同人各自解讀、延伸，所以到了第3版即2010年時，他已將蘇雲梯、蘇雲英、蘇雲龍等人的介紹刪除。

蘇全福也強調，初版作品現在還可以在屏東縣介壽圖書館2樓縣史館找到，書中只有蘇雲梯、蘇雲英、蘇雲龍等人的學經歷等介紹，他並沒有加以評論；今年選舉到了，又被拿來做文章，蘇全福表示，對此他不予置評，因為他始終抱持中立態度。

蘇全福還指出，他以前是國立屏東高中老師，蘇貞昌則是屏東高中校友，如果蘇對他的作品內容有意見，應該早就對他提出，「但1997年至今，蘇都沒有找過我！」。