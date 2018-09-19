祖父遭藍營網軍扯是漢奸 蘇貞昌痛批：假新聞、假資料

民進黨新北市長參選人蘇貞昌前往永和市場拜票。（記者李雅雯攝）

2018-09-19 10:12

〔記者李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌近期疑遭藍營網軍在網上攻擊，指稱蘇貞昌的祖父蘇雲英當年害死抗日英雄林少貓，可謂為「漢奸」；蘇貞昌今天上午9點在永和市場掃街拜票，他嚴正駁斥該指控，憤慨地表示此為假新聞、假資料，對於祖父遭到抹黑深感很痛苦，呼籲選民用選票制止這般惡質選舉文化。

藍營網軍指稱在《屏東縣鄉賢傳略》1997年版本中可以找到這段記載，然其原作者蘇全福已出面澄清沒有蘇家3兄弟提供日軍情報打擊林少貓的事情。

「我非常遺憾、痛苦」，蘇貞昌今天表示，這件事情已經被澄清好幾次了，連原作者也出來澄清沒這回事，維基百科管理員也抓到，這段網路說法是一種系統網路在操作。

蘇貞昌說明，那本書上面不但沒有假造資料，還一再地誇讚蘇家祖先們，「只要有一點良心、作為媒體人、作為一個知識分子該做這種事嗎？」

蘇貞昌指出，過去在屏東選縣長時候就是因為國民黨的抹黑而落選，國民黨贏得那年的屏東縣長選舉，3年後國民黨才登報道歉、被法院判決，當時國民黨還說希望惡質選舉文化停止；「假新聞、假資料這種有系統的抹黑，誰在做？誰要抹黑我？（答案）清清楚楚」、「不能抹黑我了，現在連我祖父都要被抹黑，作為後代我真的覺得很痛苦」。

蘇貞昌呼籲，選民要用選票立刻制止這種抹黑，台灣選舉文化才會進步。