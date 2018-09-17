蔡英文秋節慰勉三軍：身為各位統帥很驕傲

蔡英文總統今天展開中秋佳節前的勞軍，第3站到陸軍關渡指揮部，送上加菜金。（記者陳心瑜攝）

2018-09-17 16:55

〔記者陳心瑜／新北報導〕中秋節將屆，蔡英文總統今天展開勞軍，至空軍、陸軍、海軍、憲兵和海軍陸戰隊「等五個營區」視導，下午第3站到陸軍關渡指揮部，蔡英文在陸軍關渡指揮部時，表示今天視察的營區不一樣，但用意都是要代表國人向國軍致敬，指國家安全的威脅越來越多元，而面對天然災害和極端氣候帶來的災情時，國軍每次都是第一時間抵達現場，「身為各位的統帥，我很驕傲」，並祝國軍「秋節快樂」。

蔡英文在國安會祕書長李大維、國防部長嚴德發和參謀總長李喜明等人的陪同下，到陸軍關指部視導，並進行主官裝備檢查，隨後發表演說並致贈加菜金。

蔡英文說，今天慰勉空軍、陸軍、海軍、憲兵和海軍陸戰隊等單位，都是部署台北盆地的外圍，為保衛首都的第一站，不論人員培訓、武器裝備引進或是作戰計畫，都必須符合三軍聯合作戰的嚴格要求。

蔡英文說，國家的威脅越來越多元，面對非傳統威脅，像是天然災害和極端氣候帶來的災情時，包括近來花蓮的賑災以及中南部的水災，國軍都是第一時間抵達現場展開救援，從來沒有讓國人失望過，國軍的現身也安撫國人不安的心，代表國人向國軍弟兄姊妹致敬。

蔡英文說，過去許多國軍可能沒有參與過救災，但當各位背負守護人民的責任感，是無所不能的英雄，也是守護國家最堅強的力量，最後更說，身為各位的統帥，感到很驕傲，「秋節快樂，大家辛苦了」。