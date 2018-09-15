美女主任檢察官宣導反賄選 妙用「大數據」

北檢主任檢察官陳玉萍帶隊宣導反賄選。（記者吳政峰翻攝）

2018-09-15 21:49

〔記者吳政峰／台北報導〕台北地檢署美女主任檢察官陳玉萍，透過大數據分析出台北地區旅客最多的場所，日前帶隊到這些地方宣導反賄選，希望淨化有史以來最大型的九合一公職人員暨公投選風，讓人民真正「選賢與能」！

陳玉萍與檢察官林彥均利用大數據，找出大台北地區旅客數最多的場所，分為台北捷運、台北火車站、松山機場等地，親自領隊宣導反賄選，把文宣貼在大眾運輸工具可見之處，提醒民眾反賄選的重要。

陳玉萍指出，台灣是全世界手機用戶密度最高的國家之一，北檢設計出「一機一相一袋一千萬」、「愛台北，賺獎金，用手機，查賄選」的口號，希望民眾用手機取得賄選圖像後，把相關證物放在袋子，向檢調機關檢舉，若經判決有罪確定，檢舉人最高可得1000萬獎金。

陳玉萍解釋，從刑事偵查學而論，過去以「人追物」偵查作為，已改變為「物追人」的偵查手段，保全證物讓賄選無所遁形。使用手機抓賄選，人人都是查賄的尖兵。

北檢另外和公民營銀行、金融機構合作，把「檢舉賄選電話0800-024-099，臺北地檢署關心您」的反賄選文宣，放在在金融機構的跑馬燈及ATM螢幕畫面上，讓選民從北到南都可看到，提高參與感，更讓有心賄選的候選人不敢跨越雷池。