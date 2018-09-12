刑警到場監督記者會？蘇貞昌：不要為選舉增加基層負擔

2018-09-12 11:05

〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選辦公室昨天召開記者會，批評新北市治安亮紅燈，沒想到現場竟有新北市刑警錄影。蘇貞昌今天受訪時表示，基層的員警很辛苦，不要為了輔選特地派偵辦刑案員警到競選辦公室，應該減少他們的負擔，然後做好治安。

記者會內容批評新北市長朱立倫、時任副市長的侯友宜，8年都在喊口號，也意外發現現場竟有刑警筆記、錄影。媒體詢問蘇，新北市警察局回應說只要是警察相關的議題都會來，蘇貞昌說，「何止喔！到處都有」，還是建議體諒基層員警的辛苦，減少負擔。

蘇貞昌也說，最支持、最照顧基層員警，從當縣長到當行政院長替基層員警調高基本俸點，增加他們一個月多出3千多元，一直到現在的行政院長賴清德，再度讓基層員警的基本俸點一個月又增加1300多元。

不過，對於侯友宜指蘇貞昌說新北市治安差是外行，蘇回應說，一個當過警政署長的人，可以自己看看警政署公布的數字，新北的治安確實都是後段班，人民也看到治安的狀況，甚至出了很多事情，過去8年做不好還在喊口號、硬拗。

另外，蘇貞昌提出的長輩假牙補助，也遭朱立倫酸是老一輩想法，蘇貞昌說，希望不要諷刺長輩，每一個人的牙齒要不要裝自己最清楚，應該照顧長輩的健康，也減輕他們的負擔，朱立倫、侯友宜不但反對還來諷刺，希望長輩用選票，讓蘇貞昌為大家來裝假牙，關心大家的健康。