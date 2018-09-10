透明廉政公約 柯文哲坦承首長私人行程沒登錄

2018-09-10 17:05

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲要求局長們簽透明廉政公約，並上網登錄行程，但台北市議員徐弘庭今下午於議會市政總質詢，指柯8月9日去見前總統李登輝，根據他的索資，登錄行程卻是南門市場、廣慈博愛院，質疑公開透明玩假的。未料，柯當場查詢自己手機，接著說，首長私人行程沒有登錄，而他自己行程都有登錄，給議員資料沒有列入。徐傻眼說，廉政公約簽的是什麼鬼。

徐弘庭指出，柯文哲近4年密會行程不斷，但卻未上網登錄，包括密會遠雄、密會總統蔡英文、甚至是李登輝，行程都沒有登錄。今年8月9日柯文哲去面見李登輝，但登錄的行程卻是南門市場、廣慈博愛院。另外立委王金平會面、5月與民進黨高層碰面，甚至2次密會蔡英文也都沒登錄，以及密會遠雄趙藤雄都沒有登錄，這是哪門子的公開透明？

柯文哲先回應，雖然私人行程沒有登錄，但他要官員簽廉政公約，精神是列管備查，若萬一有問題要拿得出來。徐弘庭立刻砲轟，柯文哲明顯違反公開透明及正直誠信。

柯文哲也當場自己手機，接著坦言私人行程沒有登錄，不過首長行程他也沒看，列管備查是萬一有問題要拿得出來，至於他自己的所有行程都有登錄，只是給議員的那份資料沒有列入。徐質疑柯，「那你的廉政公約簽的是什麼鬼？」