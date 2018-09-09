出席救難協會活動 鄭朝方瞬間反客為主成粉絲簽名會

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方陣營今晚發佈消息指出，日前鄭朝方出席某協會的秋節活動，人氣旺到爆，秒把現場變成他的簽名會。（圖由鄭朝方陣營提供）

2018-09-09 21:48

［記者黃美珠／竹縣報導］民進黨新竹縣長參選人鄭朝方陣營今晚近6點發佈有關鄭朝方因日前參加新竹縣救難協會主辦的秋節親子烤肉活動心之所感，還表示當鄭朝方一到現場人氣就爆旺，不少熱情的救難人員，紛紛向他索取簽名，指定簽在衣服或包包上，使得鄭朝方瞬間反客為主，把別人的秋節晚會秒變他的粉絲簽名會。

鄭朝方陣營轉述，鄭朝方在這場「簽名會」簽得很有感觸，一方面認為「看到有朋友拿包包讓我簽名時，我手都有點抖。」自陳在基層和民眾面對面，發現鄉親的熱情就是最真實的民調，讓他堅定參選的初心。

另外，因為活動主辦單位是新竹縣救難協會，所以鄭朝方覺得，每當有災難發生時，第1個到現場的就是這些義警、義消、義交等民防人員，且因社區的守護必須仰賴這些無名英雄，所以民防人員的安全，必須優先考量。

鄭朝方強調，他如果當選縣長，未來除要求專責單位，定期盤點所有裝備、器材，提高設備安全性外，也要由縣府來整合這些人力、資源，緊密結合竹縣各鄉鎮的民防力量，並提高各項福利，保障民防人員的生命財產安全。

其次他也從防制空污的角度，建議鄉親有機會聚在一起活動，不一定要烤肉，而他會透過水綠帶的概念，讓頭前溪的右岸，結合生活美學，打造親子休閒運動的好去處。

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方陣營今晚發佈消息指出，日前鄭朝方出席某協會的秋節活動，人氣旺到爆，秒把現場變成他的簽名會。（圖由鄭朝方陣營提供）

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方陣營今晚發佈消息指出，日前鄭朝方出席某協會的秋節活動，人氣旺到爆，秒把現場變成他的簽名會。（圖由鄭朝方陣營提供）

民進黨新竹縣長參選人鄭朝方陣營今晚發佈消息指出，日前鄭朝方出席某協會的秋節活動，人氣旺到爆，秒把現場變成他的簽名會。（圖由鄭朝方陣營提供）