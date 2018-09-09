選戰是「共同政治命運」 侯友宜獲贈南投2萬個薑黃茶包

2018-09-09 18:02

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市選舉為國民黨內視為指標關鍵性一役，也是黨主席吳敦義、新北市長朱立倫的「共同政治命運」，勝選與否攸關兩人政治前途。國民黨新北市長參選人侯友宜今（9日）天下午在新北市黨部和來自南投縣的茶農碰面，在立委許淑華帶領下，茶農帶上2萬個薑黃茶包為侯友宜選舉加油打氣，也讓南投縣好茶被看見。

來自南投縣的薑黃茶包外包裝為侯友宜選舉廣告文宣，侯友宜大讚薑黃茶味道好，對身體健康也好。他說，南投縣和新北市的農業區有相像處，新北市也是有好山好水的好地方，一直以來都鼓勵年輕青農回家在地創生，結合觀光休閒、食農教育，去做經濟帶動，新北和南投在這部分有異曲同工，未來兩地可以攜手合作、分享經驗也分享好的產品。

對於民進黨人士放話認為「侯友宜的輔選能量未如預期」，侯友宜則說，選戰永遠是要靠自己，任何人來給幫忙也都很喜歡；每一個人對我都有很高的期待，會盡全力不辜負他人期待。關於民調領先對手，侯友宜說，民調都是參考用的，最重要的是支持者在11月24日當天要把票投下去。

許淑華表示，陪同南投縣茶農帶好產品到新北市和台北市，南投縣有很好的產品，可惜就是缺了管道和通路，除了讓服務處可以喝到好茶外，也期望是給參選人加油打氣。

被問及「共同政治命運」說法，許淑華則說，只要有時間各地方都會盡量去走動，每一個選舉都對國民黨來說是很重要的保衛戰，現階段國民黨沒有特別認為這是主席（指吳敦義）、前主席（指朱立倫）的「共同政治命運」，因為勝敗攸關的是每個國民黨員。