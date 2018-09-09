新竹市長選舉 馬英九陪許明財走訪市場拜票

馬英九與許明財走訪竹市傳統市場拜票。（記者蔡彰盛攝）

2018-09-09 13:09

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕前總統馬英九今天上午8點不到，與新竹市長參選人許明財前往竹市果菜市場掃街拜票；許多攤商、路人和買菜民眾，都爭相合影留念，稍晚馬英九並轉往竹蓮寺參香，呼籲大家支持許明財。

馬英九到達果菜市場後，一一向攤商、路人和民眾問候、拜票；還不時停下來握手，並詢問相關的魚、肉、菜等價格和生意狀況。又前往市場內的土地公廟上香，為攤商和民眾祈福，希望土地公伯保佑大家身體健康、生意興隆。

沿途遇到不少粉絲要求合照；更有人要簽名，也有人大喊：「馬英九出來選總統！」很多攤商贈送象徵「好采頭」、「凍蒜」的蘿蔔（菜頭）和大蒜，馬英九除了來者不拒，還不時向民眾推荐許明財。

馬英九在果菜市場停留2個小時後，隨即轉往新竹市竹蓮寺上香。竹蓮寺主委、新竹市議會副議長許修睿陪同上香，一起為全國民眾和市民祈福；尤其是，最近臺灣的南、北兩頭都，都遇雨成災，希望觀音佛祖保佑國泰民安。

一行人隨後也轉往竹蓮市場掃街拜票，仍舊受到民眾和攤商的熱烈歡迎，馬英九和許明財等人，也都和他們親切地握手、合照。攤商們也很熱情回應，紛紛贈送象徵「好采頭」、「凍蒜」、「節節高升」的蘿蔔、大蒜、竹筍及寶山柚子（保佑）；而這些祝福的吉祥物，堆了一大箱，讓許明財團隊十分高興和驚喜。