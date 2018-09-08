日本救災中國製造假新聞 華航人士點出關鍵原因...

關西機場唯一對外連絡橋都遭油輪撞擊，結構受損。（歐新社）

2018-09-08 12:24

〔即時新聞／綜合報導〕日本關西機場遭強颱「燕子」重創，不少旅客受困，一度有消息指中國派15輛遊覽車到關西機場，營救750名受困中國旅客，事後則證實是假消息。華航內部人士也指出，當天是因為中國航空公司表示班機會飛，讓700多名中國人進入關西機場，因此導致受困，因此散播假新聞，營造出官方有積極救人的假象。

中國網路媒體「觀察者網」日前報導，稱中國駐大阪總領事館5日派15輛遊覽車到關西機場，營救750名受困中國旅客，不少我國網友得知此事後，批評我駐日代表處沒有派遊覽車。此消息最後被證實是假新聞，其實各國大使館都沒有派車接送遊客，但部分媒體的轉發以及中國內容農場的推波助瀾下，變成我們駐外使館的困擾。

在關西機場的華航內部人士也提到，當天台灣的航空公司判斷是大颱風，早已連絡客人航班取消，重訂機位。至於700多名中國旅客之所以會進入關西機場，是因為中國的航空公司表示班機會飛，讓客人進入機場，結果「遭難了」。該人士表示，這是之所以會中國製造假新聞，營造出「積極救國人」的理由。他進一步表示，台灣的人情沒人能比，希望台灣人不要妄信假新聞，並說「I love Taiwan」。

這位人士也強調，為了保護安全，當時日本官方只允許緊急車輛進入關西機場，並沒有允許外部車輛進入機場，15輛巴士其實都是由關西機場管理局安排，送旅客到機場對岸的泉佐野。