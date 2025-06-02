黑衣男摸走合庫行員台大醫院營收款387萬 搭公車落跑畫面曝光

犯嫌搭公車下車。（記者王冠仁翻攝）

2025/06/02 18:12

〔記者王冠仁／台北報導〕合作金庫銀行64歲殷姓行員，平時負責收取台大醫院營收款項，但他上月29日收取387萬元後，卻將裝有百萬鉅款的隨身旅行袋，放在台大醫院商場門口走廊處，1分鐘後隨即被人拿走。目前警方正在全力追查拿走鉅款的犯嫌身分，而今天有一段犯嫌搭公車落跑的畫面曝光，當時不僅身穿黑衣黑褲還戴著帽子，將自己全身「包緊緊」，疑似就是想躲避監視器鏡頭。

根據今天曝光的公車監視器畫面，當天早上11時50分，犯嫌得手後，隨即徒步走到中山南路的公車站，搭乘公車往南落跑，11時58分時在南昌公園下車；當時犯嫌身穿黑衣黑褲，手上提著一個提袋，頭上還戴著連身帽，似乎就是要躲避監視器鏡頭，被免遭警方追緝。

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警方說，這名犯嫌十分狡猾，而且預謀犯案，因為他早已在案發現場埋伏，待殷姓行員一放下旅行袋，他就上前拿走。他搭公車時還刻意使用現金資付車資，刻意不使用記名票卡，下車後還徒步繞路、製造斷點。

警方指出，這起案件發生在上月29日早上11時50分。當天殷姓行員先到台大醫院出納組收取387萬元，再到位於常德街的台大醫院西址商場辦公室，要收取美食街、商場等營收款；他進入辦公室前，卻將裝有百萬現金的旅行袋放在商場門口走廊處，隨即遭人拿走。

殷發現錢被拿走，先找台大醫院駐衛警幫忙報警，1個多小時後，再到派出所製作筆錄。他過去似乎都是先把掛號費款項放入旅行袋，再到商場辦公室收款；他還稱過往都將旅行袋放在商場門口，並非此次刻意為之。

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