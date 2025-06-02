藍營罷免吳思瑤出大包！142件提議書 「被罷免人」竟不是吳思瑤

民進黨立委吳思瑤今受訪。（記者王藝菘攝）

2025/06/02 18:30

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，國民黨為反制動用黨內青年軍對民進黨民代發動「以罷制罷」，卻出現大量冒名、死亡連署，多人遭約談調查甚至被羈押。其中罷免綠委吳思瑤團隊「地動刪瑤」，繼一階假造連署、領銜人張克晉退出、更換領銜人失敗等風波後，如今又爆出重大造假！政治工作者周軒今天（2日）曝光北市選委會函送中選會的公文，竟發現罷瑤一階提議連署居然有100多件填寫的「被罷免人」並不是吳思瑤！

罷免吳思瑤自一階提議就發生大量死亡、冒名連署遭檢調調查，嚇得張克晉發聲明宣布退出罷瑤。而涉連署造假交保的賴苡任，堅持繼續罷瑤行動，並啟動募集更換領銜人同意書，（依法須經一階提議人數1/2以上書面同意或原領銜人身故才能更換），但中選會上週三（5/28）表示，經北市選委會查對，有700人非屬原提議人、22名原提議人重複簽署，該案未符合提議人總數2分之1以上書面同意的法定要件，宣告罷瑤「換將」失敗。

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不服結果的賴苡任向台北高等行政法院聲請假處分，主張二階連署不應限制於單一領銜人。北高行今天（2日）受理賴所提假處分案，相對人為中央選舉委員會，法官定於明日（3日）下午2時30分開庭。

北市選委會查對揪出

而今周軒在臉書披露北市選委會於今年2月26日函送中選會的罷綠提議人名冊查對結果說明公文，當中可以看到北市選委會特別提到：「本會領取之台北市第1選舉區吳思瑤罷免案提議人名冊中有142件（人）所載被罷免人姓名不合，爰不列入收件數。」

周軒傻眼表示，「剛剛我拿到一份台北市選委會發給中選會的公文，上面是有關於本次台北市立委所有罷免案，第一階段連署書的清點資料。結果有一句驚人的訊息。罷免吳思瑤的第一階段連署書，居然有142件連署書所載的『被罷免人』，被台北市選委會抓到，不是『吳思瑤』。這太誇張了，國民黨這些人要罷免吳思瑤，居然連署書上面寫的不是『罷免吳思瑤』？」

周軒痛批：「濫竽充數，造假舞弊到這種程度？抄連署書都抄錯嗎？蔣萬安、朱立倫跟黃呂錦茹，你們知道這些事嗎？黃國昌相挺這樣的罷免團體嗎？賴苡任說明天要上法院了，是不是要跟法官一起好好說一下，這是怎麼回事啊？」

周軒在臉書曝光北市選委會函送中選會的公文內容。（圖翻攝自中選會臉書）

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