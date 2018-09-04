千里迢迢來「加持」！全國客家社團代表共推鄭朝方

2018-09-04 14:17

［記者黃美珠／竹縣報導］來自全國各地的客家社團代表，今天早上陪民進黨新竹縣長參選人鄭朝方一起到新埔褒忠亭義民廟參拜，且召開「全國客家社團代表共同推薦鄭朝方」記者會，期待在義民爺的保佑下，客家族群權益獲得更進一步推進，且讓客家青年才俊鄭朝方在年底選戰順利當選新竹縣長。

今天到場者包含立委蔣絜安、台灣客家聯盟協會理事長陳明真、民進黨客家部主任周江杰、前立委張慶惠、客委會委員古榮政等。

全台各大客家組織社團代表人，很多人千里迢迢不遠前來替鄭朝方「加持」。就以台東縣客家聯盟文化協會理事長劉源利為例，他今天清晨4點就起床趕搭火車，8點40分左右抵達台北後轉搭高鐵到竹北，再轉車到新埔義民廟。

一看到鄭朝方，他立刻拿出客家花布做的領巾，親自替鄭朝方別在脖子上打成領結，肯定鄭朝方是客家人的優秀子弟。

蔣絜安說，鄭朝方過去就一直以自己的方式關心客家事務、關懷台灣，他用客家的元素獲得金鐘獎與入圍金曲獎，長期致力推廣客家事務。在任民進黨客家事務部主任時，更以新的思維，結合技職體系、新世代視覺與味覺，打造客家便當，也調配台灣的味道～民進黨特調，讓更多年輕人理解客家文化，進而愛上客家。

張慶惠說鄭朝方為總統蔡英文創作的競選歌曲～「台灣花」，讓人眼睛一亮，後來參與擬定浪漫台3線政策，把他做為新竹在地青年的經驗，透過具體的政策建議，讓浪漫台3線的願景成真。

周江杰說，他跟鄭朝方是國小到高中的同學，有同學要選縣長了，他覺得很驕傲，但是也很頭痛接任他留下的客家部主任工作，「因為他做得太好了，害我很難接手！」

鄭朝方則說，他非常感謝全台客家組織串聯來支持他。過去當民進黨客家部主任時，就受到全台客家組織的「照顧」，許多人跟他交換想法，傳承經驗，作為客家的新世代，他很感激。

也因此他以「老幹新枝」的概念創新客家，在美麗的傳統之上，加入新思維，讓客家走入主流。

他說，現在參選新竹縣長，他不會辜負全台客家組織與大老的期待，在接下來的選戰中，他會把大家給他的鼓勵放在心裡，繼續往前衝，在年底拿下勝利，翻轉新竹縣。