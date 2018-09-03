號召入聯 民間團體在紐約號召千人大會

2018-09-03 20:44

〔記者蘇永耀／台北報導〕聯合國大會本月將在美國紐約登場，我國今年仍循去年作法不請友邦提案，但民間團體已準備在聯合國大樓前哈瑪紹廣場舉辦超過千人的海外台灣人大會，讓國際社會聽見台灣人民的聲音。

依據外交部規畫，今年主要透過與友邦的各種合作方式，包含洽請友邦在聯大總辯論中替我執言、並聯名致函聯合國秘書長，向國際社會表達台灣立場。另外，針對聯合國永續發展的相關議題，政府也規劃循去年模式，派由部長級官員前往紐約及華府出席周邊活動。

雖然今年外交部仍採保守作法不請友邦提案，但民間團體則動作積極。由「台灣聯合國協進會」籌組的「二０一八推動台灣入聯宣達團」，預計在本月十四日下午在紐約哈馬紹廣場舉辦超過千人的海外台灣人大會，宣達台灣入聯的主張，當晚並在紐約台灣會館舉行盛大的晚宴，活動也將邀請多位友台的美國國會議員與會為台灣發聲。

宣達團發言人曾琮愷今日表示，之所以要用一年一年不斷提出這樣的訴求，今天並擴大號召台僑舉辦台灣入聯活動，最重要的想法是認為國際現實是會改變的，如果我們不努力發聲，不要求聯合國，不要求世衛組織討論台灣的議題的話，很多國家會以為台灣人民是不是已放棄了？台灣人民是同意或默認由中國來代表？所以這是我們台灣人民的良心、台灣人民的自救運動、也是台灣人民為了人權跟尊嚴的運動。

台灣聯合國協進會理事長蔡明憲也將致函聯合國秘書長，函中強調當年聯大二七五八號決議只處理了中國代表權問題，但並未包括台灣，加上中華人民共和國從未事實統治過台灣，基於自決主張符合聯合國的憲章精神，以及台灣對國際社會可以在許多領域進行貢獻，聯合國不應該排除台灣的參與。

台灣聯合國協進會明日並將在立法院召開記者會，說明今年推動入聯的活動及主張。